شاهد شاب يحرج محافظ أسوان أمام السيسي قائلاً: “هتكلم حتى لو فصلتوني من شغلي”

فى اطار مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمؤتمر الشباب الذى ينعقد منذ يوم امس فى محافظة أسوان ، ويستمر حتى مساء اليوم السبت الموافق 28 من يناير 2017 ، والذى يتدارس فيه حلول لمشاكل الصعيد وتطوير محافظات الصعيد بوجه عام ، قام أحد الشباب المتواجدين بمؤتمر الشباب بمهاجمة محافظ أسوان ، اللواء “مجدي حجازي” ، أمام رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي ” ، وأصر على مواجهته بما يتم على أرض الواقع من تصرفات ، حيث صرح أمام السيسي ما قام به المحافظ من تجديدات فى الإنشاءات من اجل زيارته ، بالإضافة إلى أن الشاب قد أستنكر ما قام به المحافظ من عمليات تجميل بالإضافة إلى عمل شركة النظافة واستعداداتها القصوي من أجل تجهيز المحافظة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان متطرقًا إلى عدم وجود هذه التصرفات فى عدم زيارة أى مسؤلة لمحافظاتهم.

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تصريحات الشاب الذى أحرج محافظ أسوان:

فى أثناء حضور السيسي لفاعليات مؤتمر الشباب بأسوان ، واجه أحد الشباب محافظ أسوان بما قام به من استعدادات قصوي لتجميل المحافظة من أجل زيارة الرئيس السيسي ، حيث حيث أكد الشاب فى حديثه أنه ليس ضروريًا أن تعمل كل جهات المحافظة والمسؤلين فيها كل هذه التجميلات بالإضافة إلى مشاركة المحليات بمدينة أسوان فى عملية التجميل التى تمت للمحافظة من أجل النهوض بها كشكل جماليًا فقط لأن شخص مهم يزورها ، حيث يتم فعل كل هذه التجميلات من أجل زيارته أو زيارة أى مسؤل وليس في الأيام العادية ، بالإضافة إلى أن الصرف الصناعي والمسؤلة عنه شركة كيما والتابع لمحافظة أسوان ، تقوم الشركة بصرف مخلفاتها في نهر النيل وترتب على هذا تفشي بعض الامراض فى محافظة أسوان وقد لاحظها وزير الصحة بنفسه ، وعلى رأس هذه الأمراض الأمراض الكلوية والتى على أثرها ارتفعت نسبة حالات الغسيل الكلوي داخل المحافظة وخاصة فى المناطق القريبة من شركة الصرف ، وأن مثل هذه الطريقة فى التخلص من المخلفات تعد منافية ومعارضة لأهدف الدولة المصرية بوجه عام والتخلص من المرض بالإضافة إلى تقليل الإصابة بفيرس سي .

شاهد تصريحات شاب أسوان :

جاء فى نهاية حديث شاب أسوان الذى أحرج محافظ أسوان فى حضرة الرئيس السيسي ، قائلاً: أن المحافظ أمر بتركيب مواسير للصرف قبل زيارة الرئيس، حتى لا يشم الرائحة الكريهة التي تصدر عنه.