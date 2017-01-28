سوء الأحوال الجوية تتسبب في توقف حركة الصيد وإغلاق موانئ

تسببت سوء الأحوال الجوية في إغلاق عدد من الموانئ بمحافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد , حيث تم إغلاق أربعة موانئ هم ميناء الإسكندرية والدخيلة وميناء دمياط وميناء بورسعيد , حيث استمر اغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي من قبل هيئة الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح بمالايسمح بحركة السفن والقاطرات البحرية واللنشات ,وأكدت إدارة هيئة ميناء الإسكندرية من خلال رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء بحري مدحت عطية, على ان الميناء رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الاحوال الجوية, مؤكدًاعلى جاهزية وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية في حالة وجود أى استغاثة.

Advertisements

من جانب آخر, أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الحركة الملاحية بالميناء متوقفة لليوم الثانى على التوالى , بعدما تم غلق بوغاز ميناء دمياط وبوغاز الصيد بعزبة البرج لارتفاع الامواج وسرعة الرياح العالية وسوء الأحوال الجوية ,وهذا ما أكده “ممدوح الشيطى” المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء دمياط، من أن بوغاز ميناء دمياط مغلق لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع الامواج و سرعة الرياح ,وكذلك إغلاق بوغاز الصيد بعزبة البرج وهذا ما أكده حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بعزبة البرج , من أن بوغاز الصيد مغلق لليوم الثاني بسبب ارتفاع أمواج البحر ووصول سرعة الرياح الى أكثر من 40 عقدة فى الساعة.

أما في محافظة بورسعيد فقد أكد نقيب الصيادين بالمحافظة محمد السحراوي بأن الصيادين قد توقفوا عن الخروج للصيد ومزاوله نشاطهم بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح , ولكنه أشار إلى عدم إغلاق ميناء الصيد , وأضاف “السحراوى” أن الصيادين متوقفون عن الخروج للصيد لليوم الثالث على التوالي بسبب سوءالاحوال الجوية ,مشيرا الى أن حركة الصيد ستعود مرة أخرى بمجرد انتهاء حلة الطقس السيئة , وسيتوجه ‏الصياديون للصيد ,وأن السمك سيعود بكثرة للظهور فى البحر والخروج من أماكن اختبائه بعد انتهاء هذه النوة مما يسهل عملية الصيد‏ على الصيادين , حيث تسود حالة من الطقس السيئ في محافظة بورسعيد منذ صباح يوم الجمعة , بالاضافة الى تساقط أمطار غزيرة في ربوع المحافظة , وكانت هيئة الأرصاد الجوية قالت بأن اليومين القادمين يشهدان انخفاض فى درجات الحرارة ليكون الطقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد , و معتدل نهاراعلى جنوب الصعيد ,و شديد البرودة في الليل , وفي بيانها حول حالة البحرين الأحمر والمتوسط أن حالة البحرين ستكون مضطربة وتشهد ارتفاع في الامواج تصل ( 2.5 م الى 3 م) والرياح السطحية شمالية غربية.