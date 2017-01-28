إرتفاع أسعار معرض الكتاب يزعج الزوار فى اولى ايام معرض القاهرة الدولى

عبر زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب عن غضبهم من ارتفاع أسعار الكتب في هذا العام على الرغم من الخصومات التي أعلنت عنها دور النشر لجلب الزوار والتي اتضح أنها وهمية بحسب ردود فعل الزائرين , فيما حرص زوار أخرون على الحضور للمعرض كل عام على الرغم من ارتفاع الاسعر حتى وإن لم يشتروا كتب , جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قد افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 26 يناير بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب “هيثم الحاج علي” ويحل ضيفا للشرف هذا العام المملكة المغربية بحضور السفير أحمد التازي ,ويشارك في المعرض عدة دول منها وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وتونس ولبنان والسودان واليونان وقطر والصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وينعقد المعرض في الفترة من 26/1 وحتي 10/2 ويضم أعداد كبيرة من الناشرين حوالي 670 من 35 دولة أجنبية وعربية , جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، كانت بدايته في عام 1969، وفي هذا العام تواجه الدورة تحديا كبيرا، بعد ارتفاع الأسعاربسبب تحرير سعر الصرف وأزمة الدولار, كما تم اختيار شخصية المعرض الشاعر صلاح عبد الصبور من قبل اللجنة العليا للمعرض حيث أسهم في تطور الشعروالثقافة العربية, ويرفع المعرض هذا شعار “الشباب وثقافة المستقبل”.

Advertisements

الإجراءات الأمنية بمعرض الكتاب:

وعلى صعيد تأمين فعاليات المعرض , قامت الأجهزة الأمنية بتعزيز إجراءاتها بمحيط معرض الكتاب , والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى وتسهيل مهمة الدخول والخروج و تأمين الضيوف الأجانب الذين يقومون بزيارة المعرض كل عام , وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة , وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية لمنع التكدسات المرورية بمحيط المعرض، وإقامة حرم آمن على بمحيط المعرض , ومنع ترك المركبات بالقرب من المعرض حتي لا تتسبب في الزحام بمحيط المعرض ووضع طرق بديلة ومحاور لتسهيل الوصول للمعرض، كما أجرى قسم المفرقعات مسح شامل بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة , بالاضافة لوجود البوابات الإلكترونية والشرطة النسائية للتفتيش الأمني وعدم مرور أية مواد ممنوعات ومنع وضع إشارات سياسية ,بالاضافة لعدم وجود منشورات تدعو للعنف والتحريض ضد الدولة , ويقوم قسم المصنفات بالمعرض بتفتيشات مستمرة على الكتب المعروضة لضمان عدم وجود مايخل بالامن العام.