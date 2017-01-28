مطار القاهرة يمنع 6 مسافرين من السفر إلى نيويورك تطبيقا لقرارات ترامب

عقب قرار الرئيس الأمريكي المنتخب ” دونالد ترامب ” بتقييد السماح لمواطني سبع دول إسلامية واللاجئين حتى لو كانوا يحملون البطاقات الخضراء التي تسمح لهم بالمرور والدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، وقامت السلطات الأمريكية اليوم باعتقال كل اللاجئين فور وصولهم إلى أي من المطارات الأمريكية، كما منعت السلطات في مطار القاهرة ستة من مواطني الدول التي قرر ترامب منعها من دخول أمريكا، من ركوب طائرة كانت تتجه إلى نيويورك تطبيقا لقرارات ترامب، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقرير اليوم أفاد أن السلطات في جميع المطارات الأمريكية قد قامت باعتقال كل اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الأمريكية، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأميركية اعتقلت كل اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية اليوم، ولم يُعرف بعد عددهم، وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بترحيل جميع المعتقلين إلى دولهم التي يحملون جنسيتها، وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن القرار الذي اتخذه دونالد ترامب تسبب في حالة ارتباك على الصعيد الأمريكي والدول التي شملها القرار على السواء.

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منع المواطنين من 6 دول إسلامية من دخول أمريكا:

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن عددا كبيرا من المعتقلين هم لاجئون سوريون قد مروا بالعديد من الإختبارات التي استمرت أشهر حتى يحصلون على تأشيرات اللجوء إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر لجان شكلها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وعلى الجانب الآخر فإن محاميان قاما بتقديم مذكرتين اليوم يطلبون فيها الإفراج عن موكليهما الذان تم اعتقالهم بعد وصولهم إلى الأراضي الأمريكية على متن طائرات، وصرح المحاميان أن موكليهما قد دخلا إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني بعد تنفيذهم ومرورهم من كل الإختبارات الاي وضعت للحصول على تأشيرة اللجوء للولايات المتحدة، وفي هذا الصدد أعلن الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية وبرنامج مساعدة اللاجئين الدوليين، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى أنهم سوف يقفون بجانب اللاجئين الذين تأثروا سلبيا بقرارات ترامب الأخيرة، وسيتم رفع دعاوى قضائية ضد هذه القرارات معتبرين إياها غير قانونية.

مطار القاهرة يمنع ستة مسافرين من السفر إلى الولايات المتحدة:

وتطبيقا لقرارات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قامت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي بمنع سفر 6 أشخاص على متن الطائرة المتوجهة إلى نيويورك، وقالت مصادر في مطار القاهرة أن الأشخاص الذين تم منعهم من السفر هم خمسة يحملون الجنسية العراقية، وشخص واحد يحمل الجنسية اليمنية، وكانوا يتجهون إلى مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم منعهم من الصعود على متن رحلة مصر للطيران رقم 985، وذلك على الرغم من حملهم تأشيرات سليمة للدخول للأراضي الأمريكية، قام المشرف على الرحلة بالإتصال بالسلطات الأمريكية في مطار جون كينيدي وأخبرهم بسفر هؤلاء الستة إلى الأراضي الأمريكية لكن السلطات الأمريكية ردت بأن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من دخول الأراضي الأمريكية، وأضافت مصادر في مطار القاهرة أن الخمسة مسافرون العراقيون قد وصلوا إلى القاهرة أمس على متن رحلة قادمة من محافظة أربيل العراقية، ولكن بعد منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة سوف يتم ترحيلهم إلى الأراضي العراقية مرة أخرى، لكن المسافر اليمني كان متواجد من الأصل على الأراضي المصرية ولذلك سيتم السماح له بالبقاء في القاهرة.