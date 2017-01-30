الرئيس السيسي في أثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

يصل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في دورتها العادية رقم 28 والتي تستمر على مدار يومين في 31 و32 من يناير الجاري , تنطلق هذه القمة تحت شعار (تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب), وفي تصريحات للوفد الإعلامى المصرى المرافق للرئيس السيسى بأثيوبيا صرح السفير أبو بكر حفنى، سفير مصر فى إثيوبيا، أنه تم الاعداد لعقد لقاء يوم الاثنين على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهايلى ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا , وأضاف السفير المصرى ، أن الرئيس السيسي يعمل منذ وصوله الى السلطة على تعزيز التعاون وتقوية العلاقات الثنائة من أجل بناء الثقة بين مصر وإثيوبيا حتي تصل العلاقات بين البلدين الى علاقات استراتيجية، وهو ما أدى الى تجاوز الازمة الصغيرة التي حدثت في الصيف الماضي وتم احتوائها من الجانبين, مشيرا إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين الجانبين ,وبخصوص سد النهضة ,أكد السفير أبو بكرحفني أن هناك تقدم ملموس فى هذا الملف عن طريق عمل اللجان الفنية وأيضاً نتيجة لتقدم العلاقات بين البلدين والتي ستتطور أكثر خلال الفترة القادمة , مشيرا الى أن هذا الملف يخضع لعاملين أساسين هما سيادة الدولة الاثيوبية و حصة مصر من مياة النيل .

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فعاليات قمة الاتحاد الافريقي ال 28 بأديس أبابا:

تنطلق الدورة تنطلق غدا الاثنين، بحضور رؤساء الدول والحكومات، ويفتتح القمة فرقة مفوضية الاتحاد الافريقي التي ستبدأ مراسم الافتتاح بنشيد الاتحاد الأفريقي , ثم تلقي كلمة الافتتاح نكوسازانا دلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى، ثم كلمة للأمين العام للأمم المتحدة , أنطونيو مانويل دو أوليفيرا جوتيريس يليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمته غدا , ثم الكلمة الافتتاحية للرئيس السابق للاتحاد الافريقي والذي انتهت ولايته وهو إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد , ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة انتخابات رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس مفوضية التحاد الافريقي والأعضاء الآخرين لهيئة المكتب والتي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات خلال جلساتهم التى تستمر ليومين و سيعلن نتائجها عميد السلك الدبلوماسي الافريقي ومن المقرر ان يلقي الرئيس الجديد المنتخب كلمة القبول عقب اعلان النتائج .