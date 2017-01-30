وزير التموين:الاوكازيون الشتوي يبدأ غداً ولمدة شهر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصيلحى عن بدأ الاوكازيون الشتوي غداً الاثنين ولمدة شهر, مع السماح للمحلات بالاشتراك لمدة أسبوعين في الشهر المحدد طوال أيام الاوكازيون , وذلك بعد الحصول على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها المحل والتي تضم في دائرتها المحل التجارى , وصرح الوزير بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات لإلزام المحلات بتقديم تخفيضات حيقية وليست وهمية عن طريق إعلان قائمة بسعرين للسلعة إحدهما السعر خلال الشهر السابق قبل الأوكازيون والثانى بعد التخفيضات خلال الاوكازيون, كما وجه الوزير تعليمات إلى أجهزة الرقابة بقطاع التجارة الداخلية لتنظيم حملات على المحلات خلال فترة الأوكازيون المشاركة للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المخفضة, كما أشار الوزير الى وجود خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقى شكاوى المواطنين في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير سليمة وأيضا الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588, ودعا اللواء محمد على مصيلحي المواطنين الى ضرورة المشاركة الإيجابية وأن يكون حريصا على الاستفادة من الاوكازيون في شراء سلع جيدة والزام المحلات في إعطاء الفواتير بثمن السلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض موضحا بها نوع السلعة وتاريخ الشراء وإمكانية استبدالها لمدة 14 يوم .

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وأشارمسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية على أن عدد المحلات التى اشتركت فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن بلغت 300 محل وأن المشاركة قائمة أمام التجار والشركات فى مختلف أنواع السلع , وأن الوزارة ترحب بأي تاجر أو شركة بشرط أن يكون لديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية سواء من القطاع الخاص والاستثمارى أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بهدف تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة المبيعات والاستفادة من الاوكازيون الشتوي في جذب المواطنين , خصوصا أن حركة البيع والشراء تشهد حالة من الركود والكساد نتيجة لارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف, مع التأكيد على حق كل تاجر فى تحديد نوعية وعدد السلع التى يدخل بها في الأوكازيون والحق في تحديد نسبة التخفيض فى الأسعار طالما أن هذه التخفيضات ليست وهمية ومطابقة للمواصفات بشرط الحصول على إذن من مديرية التموين التابع , مع وضع سعرين على السلعة المشاركة في الاوكازيون قبل التخفيض وبعد التخفيض .