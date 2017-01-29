اول تعليق لزوجة “خالد يوسف” بعد القبض عليه بمطار القاهرة بأقراص مخدره

تم القبض صباح اليوم على المخرج “خالد يوسف” ، فى مطار القاهرة الدولي ، أثناء محاولته مغادرة البلاد فى الطائرة المتجهة إلى باريس ، حيث ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى القبض على المخرج خالد يوسف الذى كان مقرر أن يتستقل رحلة مصر للطيران رقم 799 والتى كان مقرر أن تكون متجهة إلى باريس وبحزته بعض الأقراص المخدرة طبقًا لما روي فى عدد من المواقع الإلكترونية ، حيث أثار خبر القبض على عضو البرلمان والمخرج خالد يوسف ، الذى قد قام بإخراج عدد كبير من الأعمال السينمائية فى مطار القاهرة ومعه عدد كبير من الاقراص المخدرة جدلاً واسعاً في الشارع المصري ، وقد جاءت بعض التصرحات الامنية أن المخرج أثناء فحصه فى صالة الركاب اليوم الاحد وقبل أن يستقل الطائرة كإجراء روتينى يتم تنفيذه مع جميع الركاب تم مصادرة 100 قرص مخدر كانوا بحوزته ، وعلى هذا الأساس تم إلغاء سفر عضو البرلمان خالد يوسف والقبض عليه واتخاذ الجهات الامنية الإجراءات القانونية معه

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تعليق زوجة المخرج خالد يوسف:

جاء تعليق زوجة نائب البرلمان خالد يوسف ، الفنانة التشكيلية ” شاليمار شربتلي ” ، على ما وقع صباح اليوم من القبض على زوجها أثناء سفره إلى باريس وبحوزته عدد كبير من الأاقراص المخدرة ، قائلة : ” أن تلك الأقراص التي كان يحملها زوجها هي في الأساس لها، و أن تلك الأقراص تدعي “زانكس”، وهي تتناولها من اجل الصداع النصفي وهو مسموح تناوله حتي للأطفال ولا يعتبر أقراص مخدرة ” ، كما اكدت الفنانة التشكيلية على أنه كان يتوجب التأكد فى البداية من نوع الحبوب التى تم الحصول عليها مع زوجها قبل إلقاء القبض عليه وإحداث كل هذه الضجة الكبيرة التى لم يكن لها داعي ، حيث أن العقار الذى وجد مع المخرج خالد يوسف فى مطار القاهرة كان أسمه عقار “زانكس” ، وأن هذا العقار هى التى تقوم بإستخدامه بسبب إصابتها بالصداع بصفة دائمة .

تفاصيل القبض على خالد يوسف:

أثناء وجود المخرج خالد يوسف فى مطار القاهرة صباح اليوم الاحد من أجل السفر إلى باريس ، اشتبه مشرف تأمين صالة السفر، الرائد ” كرولس رفعت ” ، فى حقيبة عضو البرلمان خالد يوسف، ومع تسليط جهاز فحص الحقائب بالأشعة تبين وجود جسم معتم بداخلها، وقد تم فتح الحقيبة أمام مدير إدارة التأمين بمطار القاهرة ، العميد “زينهم الشورى” ، ووجدوا علبة تحتوي على ١٠٠ قرص من مخدر “الزانكس” ، وقد جاءت بعض التصريحات أن هذا المخدر محظور حيازته ، وبناءًا على هذا أمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة ، اللواء “فهمى مجاهد” ، حيث لا توجد حصانة داخل الدائرة الجمركية وتم القبض عليه.