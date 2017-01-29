تعرف على أسباب تأخر التعديل الوزاري المصري

في وقت سابق أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي على لسان رئيس وزرائه المهندس شريف إسماعيل عن تعديل وزاري جديد بالحكومة المصرية , وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى ى حواره مع رؤساء التحرير المصرين سابقا بأن التعديل الوزاري حتما موجود ولكن سوف يبقي رئيس الحكومة في منصبه لآنه يحظى بالثقة , ومن المتوقع أن يعلن عن التعديلات الوزارية الجديدة منذ فترة قليلة ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد, وهذا دفع إلى العديد من الأسئلة حول عدم الفصح عن التعديل الوزاري الجديد حتي الآن وهذا بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد أزمة تلو الأخري , والأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى أبعد حدودها منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتعويم الحكومة المصرية للجنيه منذ نوفمبر 2016 وكان من المفترض أن يتم الإعلان علن التشكيل الوزاري الجديد قبل ذكري الثورة بيناير 2017 ,ولكن وقفت اعتذارات المرشحين مرة اخزي أمام الإعلان عن التعديل الوزاري واعتذارات المرشحين هي سبب أساسي في عدم الفصح عن التعديلات الوزارية الجديدة , وقد واجه المهندس شريف إسماعيل صعوبات كثيرة بعد الاعتذارات التي واجهها من مرشحي بعد الوزارات والتي جاءت في مقدمتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة , ومسألة دمج الحقائب الوزارية الجديدة وتخفيض عدد الوزارات إلى 34 وزارة فقط في ظل الظروف الافتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد ويجب تخفيف التكاليف والنفقات ويجب التخفيف وتقليل من الأعباء التي تتعلمها خزانة الدولة , وسوف يتم دمج وزارتي الطيران المدني والسياحة ووزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة الثقافة والأثآر .

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الارتباطات الملحة لبعض كبار المسؤولين سبب وراء تأخير الإعلان عن التعديل الوزاري

وقد صرحت بعض المصادر الحكومية التي رفضت ذكر اسمها عن أن السبب الرئيسي وراء تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد أن لدي بعض كبار المسؤولين في بعض الوزارات التي سوف تتغير ارتباطات مهمة وملحة وفي ظل انشغال المهندس شريف إسماعيل بافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب وانشغال سامح شكري وزير الخارجية ألي أثيوبيا لكي يجهز لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة رقم 28 للاتحاد الإفريقي , وذلك بعد انتهاء مؤتمر الشباب الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة أسوان .

موافقة مجلس الشعب علي التعديل الوزاري الجديد

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من كل التقارير الرقابية من المتابعة الخاصة للمرشحين للمناصب الوزارية وسوف يتم تجديد الثقة في بعض الوزارات بعد العديد من الاعتذارات التي تلقاها المهندس شريف إسماعيل من المرشحين لتولي حقائب وزارية وسوف يتم عرض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية على مجلس الشعب الأسبوع المقبل ليتم الموافقة علي التعديل الوزاري أو رفضه ويجب علي الحكومة أن تكون جاهزة بكل التعديلات لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام