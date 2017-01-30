الجابون 2017 , كهربا MAN OF THE MATCH وكوبر وأصعب لحظات قابلها اليوم

حصل الفرعون المصري محمود كهربا على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر والمغرب اليوم بعد نزوله بديلا لكريم حافظ في لحظات حرجه من المباراة ,حيث لعب كهربا 30 دقيقة احرز بها هدف المباراة الوحيد ليصعد بالمنتخب المصري الى دور المربع الذهبي .واقيمت المباراة علي ملعب استاد بورت جونتي في اطار دور الثمانية ببطولة الامم الافريقية.المنعقدة حتى 5فبراير .

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علي صعيد اخر ,جاء المؤتمر الصحفي منذ دقائق ,حيث عبر كوبر عن اصعب لحظات قابلته اليوم امام منتخب المغرب ,قال المدير الفني الأرجنتيني :إن أصعب لحظات المباراة كانت في الدقيقة 94 حيث كنا علي أعقاب صافرة النهاية التي تأخرت ليقوم المنتخب المغربي بالضربة الحرة والتي كانت الأصعب في المباراة ,مؤكدا على أن المنتخب المغربي قام بمباراة رائعة وأن المباراة في المجمل كانت صعبة وسجال بين الفريقين.

وحرص هيكتور كوبر بعد المباراة علي الاشادة بالمدير الفني المغربي وتهنئته مشيرا الى ان هيرفي رينارد قد شكل منتخبا قويا قادرا على المنافسة وسيكون مستقبل الكرة المغربية .