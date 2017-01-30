ننشر توقعات الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر يناير الجاري، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن الطقس السائد في جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين، يكون بارد على محافظات شمال الجمهورية، وذلك حتى محافظات شمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية الأفقية سوف تقل بسبب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية، من المتوقع أن يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة، أما بالنسبة إلى الرياح السائدة على جمهورية مصر العربية في طقس اليوم الإثنين فتكون أغلبها إتجاهها شمالية غربية ذات سرعة معتدلة لكنها تنشط على البحر الأحمر وتتسبب هذه الرياح في إضراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30/1/2017 على جمهورية مصر العربية:

وبالنسبة للحالة السائدة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط في طقس اليوم فسوف تكون حالتهم معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيهم يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السائدة على البحرين في طقس اليوم إتجاهها شمالية غربية، وإليكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر يناير 2017، العظمى والصغرى المتوقعة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة 10 16، الإسكندرية 09 16، مطروح 09 16، بورسعيد 11 14، دمياط 11 15، بلطيم 10 15، الإسماعيلية 08 16، السويس 09 17، العريش 08 16، نخل 02 14، طابا 05 15، الطور 09 19، مرسى علم 11 20، الغردقة 11 21، شرم الشيخ 13 22، رفح 07 15، كاترين -01 11، سيوة 03 18، المنيا 04 16، الفيوم 09 17، رأس سدر 11 16، أبوسمبل 07 20، وسط الدلتا 10 16، أسيوط 04 16، سوهاج 05 17، الأقصر 06 20، أسوان 06 20، شلاتين 11 25، حلايب 13 23، الوادى الجديد 04 18، قنا 06 19، نويبع 12 22، السلوم 07 17.