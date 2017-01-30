نائب برلماني :افتتاح وحدة صحية في قرية “برما” التابعة لطنطا بعد تجهيزها

جاء منذ دقائق في موقع “برلماني” المهتم بشؤن مجلس الشعب والنواب أنه قد شهد عضو مجلس الشعب عبد المنعم شهاب اليوم الاحد افتتاح نقطة اسعاف بقرية برما وذلك بعد تجهيزها بالمستلزمات الطبية والحاقها بالوحدة الصحية للقرية.

قال شهاب النائب بمجلس الشعب عن حزب “المصريين الاحرار” أنه قد استلم سيارة اسعاف وبعض المستلزمات الطبية وذلك لخدمة أهالي قرية برما والتابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية ,حيث حضر مع النائب اثناء الاستلام مدير الادارة الصحية بطنطا ومسؤل الاسعاف بالمدينة ,كما حضر رئيس الوحدة المحلية للقرية .

يذكر أن شهاب قد استلم موافقة من وزارة الصحة حول توفير سيراة الاسعاف بالاضافة الى امداد الوحدة المذكورة بالمستلزمات التكمليلة الطبية.

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