تدريب 26 ألف من أعضاء وزارة الصحة للارتقاء بصحة المواطن المصري

أعلنت وزارة الصحة المصرية في تقرير لها للعام المنقضي 2016 أنها قد تمت من تدريب 26 ألف و638 من قوة الوزارة الطبية وذلك عن طريق 1238 دورة وبرنامج تدريبي ,وذلك من خلال الارتقاء بالمستوي المهني والعلمي لاطباء الوزارة بالاضافة الى الفريق الطبي بصورة عامة.وفصل الدكتور هشام عطا ,مساعد الوزير للتنمية البشرية ,قائلا إن الوزارة استهدفت بالخصوص أطباء الرعاية المركزية بالاضافة الى الاطباء المتخصصين والمديرين وذلك حتي نطور من المهارات الفنية والادارية والسلوكية لديهم على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد المشاركين في الدورات والبرامج المختلفة 24061 متدرب في 1117 دورة وبرنامج ,وذلك في تخصصات طبية مختلفة من طب بشري و طب الأسنان والصيدلة والتمريض وأخصائين العلاج الطبيعي وكذلك الفنيين والاداريين والكيميائيين ,هذا بالاضافة الى تدريب 475 صيدلي مع شركات الادوية ,كما تم اقامة 47 مؤتمر طبي.

وذكر عطا أن الدورات والمؤتمرات والبرامج جاءت بناءً علي قرار الوزير بترقية أعضاء المهن الطبية لكن بشرط حصولهم على مؤهلات تمكنهم من الارتقاء بالمستوي الخدمي للمريض المصري.

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