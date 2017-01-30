مصر تصعد للمربع فى كأس امم افريقيا بعد عناء أمام المغرب وتضرب موعد مع بوركينا فاسو فى نصف النهائى

عمت فرحة كبيرة أرجاء مصر بعد تغلب الفريق الوطني لكرة القدم علي المنتخب المغربي الشقيق ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية علي ملعب بورت جنتي بالجابون وبهذا يصل المنتخب المصري إلي المربع الذهبي ليقابل منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي البطولة.جاء الفوز بعد أن غاب الإنتصار عن المصريين في لقاءات الفريقين منذ عام 1986 ليكسر حاجز العقدة في اللقاءات التي تجمع بينهما.

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تفاصيل مباراة مصر والمغرب

بدأت المباراة بحذر وترقب شديد من كلا الفريقين فكلاهما يحفظ للمنافس قدره ويعرف خطورته وكان اللقاء محصورا في نصف الملعب وبدأ التهديد من قبل الفراعنة بركنية في الدقيقة 6 لعبها صلاح ووجهها علي جبر برأسه نحو المرمي وتدخل الدفاع ليبعدها لتصل للمحمدي ليسسددها وترتطم بالدفاع المغربي وتتحول إلي تماس.شهد اللقاء بعض التدخلات العنيفة حيث حصل طارق حامد لاعب وسط الفراعنة علي أول إنذار ف اللقاء بعد تدخله علي عزيز بو حدوذ وتدخل الجهاز الطبي وعولج اللاعب واستكملت المباراة.

وكاد الهدف الأول يأتي عن طريق اللاعب تريزيجيه بعد عرضية من صلاح لم يتعامل معها الدفاع بشكل جيد وسددها اللاعب بقوة في الزاوية الضيقة لتصطدم بالحارس الذي أغلق الزاوية جيدا وعادت مرة أخري إلي اللاعب لكنها هربت من تحت أقدامه ولم يستطع التحكم بها.

وظهرت محاولات المغاربة بعرضية من دا كوستا مرت أمام المدافعين الذين اكتفوا بالمشاهدة لتصل إلي السايس الذي لعبها برأسه لتعلو عارضة الحضري لكنها كانت علي مقربة من الشباك.

وفي الدقيقة 43 شارك كوكا علي حساب مروان محسن بعد أن تعرض الأخير للإصابة في الركبة بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي المغرب واستمر اللقاء في الهدوء حتي انتهي اللقاء بعد احتساب دقيقتان وقت بدل ضائع لم تشهد خطورة من الطرفين.

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احداث ومجريات الشوط الثانى من مباراة مصر والمغرب

وبدأ الشوط الثاني حماسيا جدا من كلا الجانبين وبدأ الفراعنة سجل الفرص الضائعة في الدقيقة 49 بتمريرة غاية الروعة من السعيد وأستغل صلاح خطأ المدافع ليسددها بيمينه وينقذها حارس المرمي منير محمد ثم بدأت محاولات خطيرة من جانب لاعبي المغرب ولكن الحضري كان في الزمان والمكان ليحافظ علي نظافة شباكه.

وبمجهود فردي وصل اللاعب تريزيجيه لمرمي المغرب منفردا إلا أن أرضية الملعب لم تساعده علي التقدم وتفلت الكرة من تحت قدميه وأهدرت فرصة كادت أن تكون أولي أهداف الفراعنة.

وقام كوبر باستبدال كلا من كهربا بديلا عن كريم حافظ في الدقيقة 63 ليعود فتحي إلي مكانه المفضل كدفاع في الجناح الأيمن ولكن بعض الكرات تم استغلالها من قبل هذه الجبهة برغم قتال اللاعب تمثلت في عرضية خطيرة من فيصل فيجر سددها بوحدوز برأسه لتمر بسلام بجانب القائم الأيمن.

وحصل البديل كهربا علي إنذار بعد أن أخطأ تريزيجيه ضد لاعب وسط الملعب المغربي وتدخل كهربا بشكل فيه شئ من العنف.

وكاد الهدف الأول يأتي بعد كرة ثابتة رائعة نفذها السعيد من فوق الحائط لتسقط علي قدم صلاح الذي سددها مباشرة بشكل رائع إلا أن محمدي أنقذها ببراعة ليحرم المصررين من هدف لصلاح

وجاءت الفرحة من كرة عرضية للمبدع عبدالله السعيد من الناحية اليسري في الدقيقة 86 واصطدمت بكوكا وسقطت أمام كهربا الذي أقتنصها من أمام الدفاع المغربي لتسكن الشباك وتحقق النصر للفراعنة ليصعد بذلك لنصف نهائي البطولة.شهدت المباراة تألق الكثير من اللاعبين علي رأسهم رجل المباراة وصاحب هدف الفوز محمود كهربا.