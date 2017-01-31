الجالية الروسية في مصر تدعو الشعب الروسي لزيارة مصر

أقام أبناء الجالية الروسية في مصر , ندوة يوم الاثنين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، من أجل مناقشة قضايا مشتركة بين الشعبين المصري والروسي , من أهمها عودة السياحة الروسية لمصر, حيث وجهت الجالية الروسية فى مصرالدعوة للشعب الروسى بزيارةمصر والاستمتاع بجوها وأرضها ونيلها,وأكدوا على انهم أسسوا على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك رابطة لتصحيح الصورة الخاطئة عن الأوضاع الأمنية فى مصر وإبطال الشائعات حول سوء الأوضاع الأمنية بالبلاد , وصرح المسئول المركز الثقافي الروسي “شريف جاد”,على إن الجالية الروسية تعيش حياة سعيدة فى مصر، مطالبين بإعادة النظر فى بعض القوانين المتعلقة بالطفل بعد الطلاق,جدير بالذكر أن معظم الجالية الروسية تعيش فى شرم الشيخ والغردقة ,جدير بالذكر أن الجالية الروسية بالغردقة قد نظمت يوم الجمعة احتفالا تحت شعار “مصر آمنة” , بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحى , هذا الحفل يهدف الى تنشيط السياحة وشهد الحفل رفع شعارات تطالب بعودة السياحة الروسية لمصر,وصرح عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى,تامر أمين, بأن الجالية الروسية بالغردقة نظمت الاحتفالية بهدف دعوة الشعب الروسي لزيارة مصروتوجيه رسائل بأن مصر أمنة ومستقرة, تضمن الحفل فقرات فنية للاطفال الروس وعروض أزياء لملابس الأطفال و قدم أطفال الجالية الروسية بالمدارس حفلة غنائية وعرض أزياء لملابس أطفال.

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إتفاقية بين مصر وروسيا حول أمن الطيران:

تعقد وزارة النقل الروسية لقاء مع وزارة الطيران المدنى المصرية، في أوائل الشهرالمقبل، للتوقيع على اتفاقية حكومية مشتركة حول أمن الطيران , جاء ذلك على لسان وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف,في تصريحات لوكالة “سبوتينك” الروسية , وقال الوزير إننا نحضرلعقد هذا اللقاء أوائل شهر فبراير القادم خلال زيارة وزير الطيران المدنى المصرى إلى موسكو, وذلك بطلب من الجانب المصري ,جدير بالذكر أن “سوكولوف” قد أعلن من قبل عن قيام الوزارة بإجراء مراجعات أمنية للمطارات المصرية, بما فيها مطار القاهرة الدولي, وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن من قبل أن روسيا ومصر ستعملان معاً لزيادة مستوى الأمن المطارات ، مما سيمهد لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين ,وقال لافروف أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للتعاون مع روسيا فى هذا الشأن , فيما اعتبر “باسم حلقة” رئيس المجلس التأسيسى لنقابة السياحيين المصريين, أن زيارات الخبراء الروس للمطارات المصرية أمر طبيعي لضمان سلامة الركاب , وهذا يدل على اقتراب عودة السياحة الروسية لمصر.