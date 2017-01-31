الصيادلة يعترضون على تعليق الاضراب ومافيا الأدوية تتواصل

لم يكن ينقص الشعب المصري الا الغلاء الذي اطاح به في الفتره الاخيرة في كل أوجه النفقات حتى العلاج,حيث زاد سعر الدواء خلال أشهر معدودة مرتين وبموافقة وزارة الصحة ,وعلى الجانب الاخر هناك معركة بين الصيادلة وبعضهم البعض ,فهناك من يستغل الفرصه لاظهار قوته وهناك من يحاول الوقوف في صف المريض المصري,تحديدا تدور المعركة بين محي عبيد نقيب الصيادلة , ومن معه من النقابة ,وبين محمود عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب سلاسل الصيدليات ومن ثم وراءه أصحاب السلاسل مثل أحمد العزبي صاحب أكبر سلاسل صيدليات في مصر.وكانت قد أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة مؤخرا عن اضراب جزئي اعتراضا على قرارات الوزير ,ولكن سرعان ماتم تعليق هذا الاضراب بسبب تدخل مؤسسة الرئاسة ,مما جعل عدد من الصيادلة وخاصة أصحاب السلاسل بتصوير النقيب على انه يخشي الحكومة ويخاف من اقامة معركة بين النقابة وبين الدولة ,المعركة التي سيستغلها أصحاب السلاسل أيا كانت النتيجة.

Advertisements

فحسب مصادر فان أصحاب السلاسل في حالة حدوث الاضراب كانوا سيظهرون التزامهم بعدم غلق الصيدليات منحازين للمواطن المصري بحسب زعمهم ,وأما اذا قامت الدولة بفرض حراسة على النقابة فإن محمود عبد المقصود الأمين العام السابق كان سيستغل الموقف لصالحه. وأكد المعارضين لتعليق الاضراب أن النقيب فشل في الوقوف امام الحكومة وأباطرة الدواء في مصر وبدأوا في تدشين حملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يرجع عن قراره.من جانبه أوضح نقيب الصيادلة أن تعليق الاضراب أمرا ايجابيا حيث أنه بذلك يعطي الفرصه للنقابة لتجديد العلاقات مع الرئاسة والحكومة ,خاصة وأن النقابة تعمل حاليا ضد حكم صادر بفرض الحراسة على النقابة ,كما أنه تخوف من استغلال أصحاب السلاسل لموقف كهذا في فرض أمور جديدة ستؤدي للاضرار بالصيادلة والنقابة.

يذكر أن النقيب كان قد التقي مؤخرا مع وفد من مؤسسة الرئاسة وناقش معهم بعض المشاكل المتعلقه بالصيادلة وغلاء الاسعار.على سياق مواز ,قال هاني سامح منسق تيار تمرد الصيادلة السابق ,أنه لايمكن القاء اللوم على النقيب فهو لا يتحمل أي مسؤلية بالنسبة للمشاكل الجارية ,حيث ان الحكومة هى من تتحمل كافة المسؤلية خاصة وزير الصحة والذي خضع لاباطرة الدواء.