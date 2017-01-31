بعد خروجه من الكاس ,الريال تزيد فرصه للتويج بالدوري الاسباني

سعي لاعبو ريال مدريد الاسباني الى الحصول على ثلاثية الكرة ,بالرغم من ذلك فان خروجهم المؤسف من كأس الملك عزز موقفهم في الدوري حيث سيتقلص عدد المباريات والضغوطات التي سيواجهونها بالمقارنه باقرب منافسيهم وهم أشبيليه وبرشلونه.يسعي الفريق الملكي للحصول على الدوري الاسباني والذي غاب عنه منذ موسم 2011-2012 ,وبعد خروجه من كأس الملك على يد سيلتا فيغو بنتيجة 3-4 ,ظهر الفريق بقوة أمام ريال سوسيداد ليسحقها بثلاثية نظيفه وينفرد بصدراة الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة ,بفارق 4 نقاط عن أشبيليه وبرشلونه اللذان يتساويان في النقاط برصيد 42 نقطة ,حيث خسر الأول أمام اسبانيويل بنتيجة 3-1 وتعادل الثاني مع ريال بيتيس بنتيجة 1-1.وبذلك لن يضطر الريال الى لعب مباراة منتصف الاسبوع في كأس الملك بينما يستضيف أتليتيكو مدريد برشلونة في ذهاب قبل النهائي بالكأس يوم الأربعاء القادم.من جانبه قال فاسكيز لاعب ريال مدريد:وضعنا الان أفضل ولدينا فرصه أكبر للفوز ويجب علينا ان نستغل هذا الموقف جيدا حيث أن عدم ضغط المباريات سيؤثر بالايجاب على أداءنا ,موضحا أن أمام الريال أسبوع لمواجهة سيلتا فيغو الاحد القادم بينما أمام برشلونة ثلاثة أيام للتعافي بعد مباراته في الكأس.

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تصريحات كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد

وقال كيلور نافاس حارس الملكي أن مازال هناك العديد من المباريات والتي لايمكن التقليل منها أبدا فلا يجب أن نغتر بالفارق الذي حققناه .,ومن المؤكد أن التتويج يتطلب بذل كل الجهد للفوز بكل المباريات حتي نضمن السير على الطريق الصحيح.يذكر أن لاعب الوسط لوكا مودريتش كان قد تعرض للاصابه في عضلات الفخذ الخلفية مما ادى الى استبعاده اخر مباريتين ,كما أن الجناح الكولومبي رودريجيز استبعد منذ السابع من يناير بسبب اصابة في الساق.ويتمنى صاحب دوري الابطال زين الدين زيدان مدرب الريال الملكي أن يتعافي كلا من رودريجيز ومودريتش سريعا قبل اللقاء المقبل , مؤكدا ان اللاعبان سيعودان خلال أسبوع ولكن لايمكن الى الان الجزم بموعد معين.