حالة الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية الثلاثاء 31/1/2017

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس التي سوف تسود على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس السائد على جمهورية مصر العربية بارد على المناطق ومحافظات البلاد الشمالية وذلك على امتداد محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، بينما يكون الطقس مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، ويسود طقس معتدي على المحافظات في جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس السائد على جميع محافظات الجمهورية شديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، هذا وتظهر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على شمال جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن يصاحب ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة سقوط للأمطار على شمال البلاد، وتكون هذه الأمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة العاصمة، وبالنسبة إلى الرياح التي تسود على جمهورية مصر العربية في طقس اليوم الثلاثاء 31/1/2017، فإنها تكون رياح معتدلة.

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بيان بدرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية الثلاثاء 31/1/2017:

كما تنشط الرياح المعتدلة على البحر الأحمر وسوف تؤدي هذه الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في الموانئ المطلة على البحر الأحمر، أما البحر الأبيض المتوسط فإن حالته تكون معتدلة، أما ارتفاع الأمواج فيه فهي تتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر تكون الحالة السائدة فيه معتدلة إلى مضطربة، وتتراوح إرتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما عن الرياح السطحية السائدة على كلا البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تكون اتجاهها شمالية عربية، ونقدم لكم الآن بيان بدرجان الحرارة العظمى والصغرى السائدة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء 31/2017: