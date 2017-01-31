شاهد تصريحات رئيس مجلس الدولة حول ما سيقضي به البرلمان في قضية جزيرتي تيران وصنافير

شغلة إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الرأى العام الدولى فى الفترة الاخيرة ، حيث جاءت الإتفاقية بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحقية المملكة العربية السعودية بملكية الجزيرتين ، بينما قضت محكمة القضاء الإداري منذ عدة أيام فى حكم بات ونهائي لها ببطلان إتفاقية تيران وصنافير وبناءًا عليه فإن ملكية هذه الجزيرتين أصبح لمصر لكن المملكة العربية السعودية قد اعترضت على حكم محكمة القضاء الإداري المصرية ، وقد أصدر بعض الأطراف السعودية المنشغلين بالقضية على جزيرتى تيران وصنافير أن الجزيرتين ملك لهما وأن حكم المحكمة الإدارية المصرية سارى داخل مصر فقط وبين حدودها وليس إلزامًا على المملكة العربية السعودية أن تأخذ به ، وفى هذا الصدد جاءت تصريحات السيد رئيس مجلس الدولة الأسبق بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري معلنة ما سوف يقرره البرلمان المصري بخصوص إتفاقية ترسيم الحدود بين تيران وصنافير .

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قضية تيران وصنافير وإعادة ترسيم الحدود:

جاء حكم القضاء الإداري المصري النهائي أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ، حيث قضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى قد وقع عليها رئيس الدولة الحالي والتى تلزم بأن الجزيرتين ملك المملكة العربية السعودية ، ليأتى حكم المحكمة ليلغي هذه الإتفاقية بالإضافة إلى أن المحمة الغدارية ق قامت بورفض طعن هيئة قضايا الدولة ، والذى ينوب عن الحكومة المصرية ، والذى بموجبه كانت الحكومة تدافع عن حق السعودية فى ملكية الجزيرتين.

تصريحات رئيس مجلس الدولة الأسبق:

وردت بعض التصريحات الإخبارية من رئيس مجلس الدولة الأسبق ، المستشار ” محمد حامد الجمل ” ، بخصوص إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى بدورها قد أثار جدلاً موسعًا ، حيث جاءت تصريحاته مشيرة إلى أن القضاء الإداري المصري غير مختص من البداية بالنظر في قضية جزيرتي تيران وصنافير ، كما اكد المستشار على أن البرلمان المصري هو وحده من له الحق فى التقرير بهذه القضية طبقاً للأدلة والمستندات والوثائق ، باللإضافة إلى جمهورية مصر العربية لا تملك الجزيرتين وأنها مجرد حائزة حيازة عارضة لجزيرتي تيران وصنافير ، وأكد سيادة المستشار على أن الجزر محل النزاع الدولى هي ملك للمملكة السعودية وعلى هذا فإنه سوف تعودان إليها .

شاهد تصريحات رئيس مجلس الدولة: