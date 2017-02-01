حالة الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية الأربعاء 1/2/2017

نقدم لكم حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر فبراير 2017، كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية منذ ساعات، ونقدم لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال طقس اليوم الأربعاء، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية موجة باردة تجتاج محافظات الجمهورية، وتتسبب في انخفاض شديد في درجات الحرارة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، كما يتوقع أن تسقط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وتشهد جمهورية مصر العربية طقسا غير مستقر خلال الفترة القادمة وتبدأ موجة الطقس السيء اليوم الأربعاء بداية شهر فبراير، ويسود اليوم الأربعاء طقسا باردا في محافظات الشمال وذلك على إمتداد محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، وصولا بمحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، أما الطقس في ساعات الليل يكون شديد البرودة، ومنتظر أن تظهر خلال ساعات اليوم الأربعاء السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال جمهورية مصر العربية، وتكون هذه الأمطار خفيفة على الوجه البحري ومحافظة القاهرة.

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درجات الحرارة على محافظات مصر الأربعاء 1/2/2017:

وبالنسبة للرياح التي تسود جمهورية مصر العربية خلال طقس اليوم الأربعاء تكون أغلبها إتجاهها رياح شمالية غربية، وتنشط هذه الرياح على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، وتكون مثيرة للأتربة والرمال على محافظات الصعيد شمالا وجنوبا، وأيضا على البحر الأحمر، وتتسبب هذه الرياح في اضطراب الملاحة البحرية في الموانئ في المدن المطلة على البحر الأحمر، أما البحر المتوسط فتسوده خلال طقس الأربعاء حالة معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر أيضا يسوده طقس معتدل إلى مضطرب في بضع ساعات خلال اليوم، ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، وتسود كلا البحرين رياح يكون اتجاهها شماليى غربية، ونقدم لكم الآن متابعينا الأعزاء بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية في طقس اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2017: