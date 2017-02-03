رئيس شركة سيمنس الألمانية:حققنا أرقاماً قياسية في تنفيذ محطات الكهرباء في مصر

أصدرت شركة سيمنس الألمانية بياناً ,أعلنت فيه تخطى الجدول الزمني المحدد لمشروعاتها فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية مشيرة إلى أنها حققت رقما قياسيا فى الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروعات العاجلة للكهرباء ,حيث تم ربط 4.8 جيجاوات بالشبكة القومية لكهرباء مصر, بالإضافة لتوليد 400 ميجاوات, أي أن الشركة ألتزمت بوعدها فى إضافة 4.4 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء, وتجاوزت هذا الرقم بنحو 400 ميجاوات , الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات أكثر من مليون مواطن مصرى من الكهرباء ,وذكرت الشركة في بيانها أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون بين الشركة وبين شركائها المحليين والحكومة المصرية ,وأشارت الشركة في بيانها أنها فازت بأكبر عقد منفرد تحصل عليه الشركة من أجل زيادة قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك في شهر يونيو 2015 , الآن وبعد 18 شهرا من إبرام العقد , تمكنا من تسجيل رقم قياسى عالمى جديد فى تنفيذ مشروعات عملاقة , يذكر ان الشركة تعمل بقوة مع شركائها المحليين وهما أوراسكوم للانشاءات والسويدي الكتريك , مما أسهم في تحقيق انجاز كبير لزيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة والتي ستزيد بنسبة 45 فى المائة من القدرات الحالية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث , مؤكدة أن المرحلة الأولى من هذه المشروعات تم الانتهاء منها.

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ومن جانبة قال جو كايسر ,الرئيس التنفيذي للشركة , جو كايسر, إننا وفينا بالوعد الذي قطعناه ,وتعهدنا بالتزام تجاه مصر,ونجحنا في عمل أرقام قياسية عالمية فى مثل هذه المشروعات العملاقة بالإضافة للوصول لمستويات أداء قياسية و ملتزمين بالجدول الزمني المحدد , وأضاف أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التعاون القوي الذى وجدناه من الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء وأيضا بفضل وجود فريق لسيمنس في مصر على كفاءة عالية والذى بذل كل طاقاته لإنجاز هذا المشروع , وأضاف أن هذا المشروع يدل على أن أى دولة أو شريك أخر يستطيع الاعتماد على سيمنس فى تنفيذ المشروعات العملاقة لتنفيذ التنمية الاقتصادية , وأن الشركة تثبت أنها الشريك الامثل لتنفيذ مشروعات عملاقة تؤثر على حياة المواطنين.

وتعليقا على هذه المشروعات , قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء , بأن المشرعات التي تنفذها شركة سيمنس ستمثل إضافة مهمة لتحقيق الكفاءة فى منظومة الطاقة في مصر ,وانه جاري التعاون مع سيمنس لتدريب 600 من المهندسين والفنيين المصريين , مضيفاً أن هذه المشروعات هى نموذج رائع لأهمية العمل مع شركاء دوليين مثل سيمنس , مشيرا الى انه بمجرد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات بالكامل فى مايو 2018 ,فإن كل محطة من محطات الكهرباء الثلاثة فى مصر ستصبح كل محطة من المحطات الثلاثة أكبر محطة تفى العالم تعمل بالغاز الطبيعى وبتكنولوجيا الدورة المركبة.