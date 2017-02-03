القومي للسكان :70 مليون مواطن يعيشون على 6% من مساحة مصر

أصدر المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة تقريراً , كشف فيه عن أماكن تواجد الكثافة السكانية في مصر , حيث جاء في التقرير أن 77 % من سكان مصر أي ما يقرب من 70 مليون مواطن يعيشون فى 12 محافظة فقط من محافظات الجمهورية أي يعيشون على 6 % فقط من مساحة مصر الكلية, وتحدث التقرير عن سكان الريف المصري والذين يعيشون في 9 محافظات والذي يبلغ عددهم 45 مليون نسمة , أي أكثر من 75% من تعداد السكان, ويتركزون فى ثمان محافظات “المنيا وقنا والبحيرة والمنوفية وسوهاج والشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف” , مشيراً إلى أن نسبة العمل بين الإناث لا تتعدى عن 20% فى 10 محافظات ,وأن معدل المواليد والوفيات من الأطفال الرضع مرتفع فى المحافظات التى بها العمالة النساء تمثل أقل من 20% , وأضاف أن نسبة الإعالة فى عام 2015 قد بلغت حوالى 55.2% , فيما بلغت هذه النسبة فى محافظات “الفيوم وبنى سويف وأسيوط وقنا وسوهاج” أكثر من 65% .

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من جانبه صرح الدكتور” طارق توفيق” مقرر المجلس القومى للسكان , أنه من المتوقع وصول عدد السكان فى عام 2030 سيتراوح ما بين 116و 118 مليون نسمة , وفقاً لتقديرات التي صدرت في عام 2012 , بينما إذا أخذنا بتقديرات العام الماضى سيكون هذا الرقم من 108 إلى 147 مليونا , مما يحتم على الحكومة زيادة معدل التنمية من 3:4 أضعاف المعدل الحالي من أجل مواجهة هذا التضخم السكاني , وأشار توفيق إلى التقسيم الجغرافي للسكان , حيث قال بأن 42.8% يعيشون فى محافظات الوجه البحرى و37.9% يعيشون فى الوجه القبلى , بينما 1.9% من السكان يعيشون فى المحافظات الحدودية, فيما يعيش 17.4 فى المحافظات الحضرية , وأشار توفيق إلى أن أعلى المحافظات كثافة سكانية هى محافظات (القاهرة وأسوان والجيزة والأقصر) , واشار مقرر المجلس القومى للسكان , إلى التقيسم السكاني من حيث الأعمار السنية , حيث أوضح بأن السكان في الفئة العمرية أكثر من 15 إلى 35 عاما يمثلون نسبة 43,6% من السكان ,وأن نسبة من هم في سن الـ 60 عاماً أو أكثر6,9% ,بينما من هم أقل من 15 سنة يمثلون 31.2% , وأضاف توفيق بأن 60% من المواليد في العام 2015 تركزت فى 10 محافظات هي ( القاهرة –الجيزة – الشرقية – البحيرة – المنيا – الدقهلية – سوهاج – أسيوط – القليوبية – الغربية) وأن المحافظات الأعلى في معدلات الإنجاب هي ( قنا – سوهاج – أسيوط – القليوبية –الغربية –الفيوم ).