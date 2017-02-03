وزارة النقل:وصول مفاوضات مشروع القطار المكهرب مع الشركة الصينية لمراحلها النهائية

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل عن وصول مفاوضات تنفيذ مشروع القطار المكهرب مع الشركة الصينية “أفيك” ,إلى مراحلها وأن الهيئة القومية للأنفاق رفعت تقرير بآخر مفاوضاتها لتنفيذ إلى الدكتور جلال سعيد وزير النقل لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى, وأضاف المصدر, أن تنفيذ المشروع سيكون بتكلفة حوالى 1.239 مليار دولار حسب آخرمفاوضات , تشمل القرض المقدم من بنك “أكزيم” الصيني قدرة 739 مليون دولار, فيما تتحمل الموازنة العامة للدولة المبلغ المتبقى وقيمته 500 مليون دولار , على أن يتم صرف ما يعادل الـ500 مليون دولار بالجنيه المصرى وقت الصرف عند تقديم مستخلصات الأعمال المنفذة , وقال المصدر إن المفاوضات استبعدت خط البضائع من المشروع والاكتفاء بإنشاء خط نقل الركاب , هذا القطار الذي يبدأ من مدينة السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة حتى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بعدد 14 محطة وطول 68 كم , إستبعاد خط البضائع أدى إلى تخفيض التكلفة من 1.55 مليار دولار إلى 1.239 مليار دولار , وأكد المصدر أن الشركة الصينية ستقوم بتنفيذ أعمال التحكم والاتصالات والإشارات , بالإضافة لتصنيع وتوريد القطارات والتي تبلغ تكلفتها 739 مليون دولار يتم أخذهم من خلال القرض الصينى , أما الأعمال المدنية وأعمال السكة تقوم ثلاث شركات مصرية هي شركات المقاولون العرب وبتروجيت وأوراسكوم بتكلفة حوالى 500 مليون دولار, مشيراً إلى أن العقد سيتم توقيعه بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية , بينما سيتم توقيع عقد باطن بين أفيك والشركات المصرية الثلاثة المشاركة فى المشروع , مؤكداً أن فترة تنفيذ المشروع هي 24 شهر من توقيع العقد , مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع , وتم الحصول على موافقات من الجهات السيادية بالدولة على هذا المشروع , وأشارالمصدر إلى أنه سيتم توقيع العقد النهائى للمشروع بمجرد قيام وزير النقل بعرض المفاوضات الآخيرة على الرئيس لبدأ أعمال التنفيذ , جدير بالذكرأن المفاوضات قد تجمدت ل 9 شهور في يناير 2016 وتم استئنافها فى أغسطس الماضى .

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اهم المعلومات عن مشروع القطار المكهرب:

1- يبلغ طول الخط 68 كم , ويشمل 14 محطة .

2ـ يبدأ من مدينة السلام متجهاً نحو العاصمة الإدارية ثم يتجه إلى مدينة العاشر

3- اسماء المحطات ال 14 : عدلى منصور و العبور1 و العبور 2 و المستقبل والشروق 1 والشروق2 وبدر والروبيكى و العاصمة الإداريةالجديدة والمنطقة الصناعية العاشر 1 -العاشر 2 .

4- 20 قطارا تعمل مع بعد التنفيذ .

5- التكلفة الكلية للمشروع 1.254 مليار دولار

6- القطار يقطع المسافة من مدينة السلام إلى العاشر من رمضان فى أقل من 45 دقيقة .

7- السرعة القطارات التى ستعمل خلال المشروع 120كم/س .

8ـ المشروع يرتبط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى .

10ـ فترة تنفيذ المشروع 24 شهرًا.