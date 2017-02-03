نواب البرلمان يشيدون بمبادرة سفير مصر بالرياض لتحويل المصريين 90 دولار شهريا لحسابتهم

أشاد نواب البرلمان بالمبادرة التي أطلقها السفير المصرى بالرياض لتحويل المصريين فى المملكة 90 دولارًا شهريا لحساباتهم الخاصة في مصر , وأشار النواب أن المبادرة تساهم فى دعم الاقتصاد المصري للأمام , وتخفيض من سعر صرف الدولار , فيما إقترح البعض طرح أراض مميزة للمصريين بالخارج بالدولار , حيث أكدت النائبة إيفلين متى, عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان, أهمية هذه المبادرة , كما دعت كل السفراء بتدعيم هذه الفكرة في سفاراتهم وتشجيع المصريين فى الخارج تحويل الدولارات لمصر , وأضافت إيفيلين, أنه حال تنفيذ هذه المبادرة سيساهم ذلك فى تقليل سعر الدولار بشكل كبير, وهو ما يساعد على إنخفاض أسعار السلع ,و ضرورة أن يكون للمصريين فى الخارج دور في دفع عجلة الاقتصاد , وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان , إلى أنها تتمنى قيام السفراء المصريين على مستوى العالم بتشجيع الجاليات المصرية على تحويل الدولارات شهريًا لمصر , وفي نفس السياق , أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييدة للمبادرة التى أعلن عنها السفير المصرى ناصر حمدى فى الرياض , مشيرا إلى ضرورة مساهمة المصريين فى الخارج فى النهوض باقتصاد مصر والخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة , وأشار السيد إلى أنه من الوارد ان يضطر بعض المصريين بالخارج إلى الرجوع لمصر بسبب تقلب الأوضاع فى بعض البلدان العربية.

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جدير بالذكر أن الجالية المصرية فى الرياض أقامت إحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير بحضور السفير ناصر حمدى، سفير مصر فى الرياض ,والذي أعلن من خلال هذه الإحتفالية عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج , واستعرض حمدى خلال كلمته في الاحتفال ما تقوم بها مصر من مشاريع العملاقة على أرض مصر فى البنية التحتية ,مشيراً إلى أن ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب تزيد كل يوم فى الاقتصاد المصرى , على الرغم من الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب , ودعا حمدى أبناء الجالية بضرورة التكاتف فى الخارج مع الجهود التى تُبذل فى الداخل, والعمل بروح الفريق الواحد وعدم الالتفات إلى الأراء السلبية والتركيز على الإيجابيات التي تظهر في حركة التنمية التى تشهدها مصر حاليًا , وأضاف أن السفارة تنسق مع المكتب الثقافى المصرى لإطلاق نشاطات خلال هذا العام من أجل تعريف أبناء الجيل الثالث من المقيمين فى السعودية بتاريخ مصر, وتعريفهم بالمستجدات التي تطرأ كل يوم في الساحة المصرية ,كما دعا حمدي أبناء الجالية إلى الترويج للسياحة المصرية , وشدد السفير على ان الجميع مداناً لوطنه معلنًا عن مبادرة لتحويل 90 دولارًا كل شهرمن المصريين فى الخارج إلى حساباتهم فى مصر , بما يسهم في توفير العملة الصعبة لدى البنوك من أجل دعم الاقتصاد المصرى , كما حضر الاحتفال ممثلا عن البنك الأهلى المصرى وبنك مصرلتوضيح طريقة التنفيذ لهذه المبادرة ,وقد رحب أبناء الجالية المصرية بهذه المبادرة , متعهدين بالترويج لها بين أبناء الجالية المصرية في كافة انحاء المملكة .