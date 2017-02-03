مجلس الوزراء يستعرض مخطط التنمية لسيناء من أجل تنفيذ خطة التنمية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع , برئاسة المهندس شريف اسماعيل , تقريراً حول تنفيذ خطة التنمية في شبه جزيرة سيناء ومتابعة نسب التنفيذ , حيث تطرق التقرير إلى المشروعات الجاري تنفيذها ومنها إنشاء جامعة العريش وإنشاء مدينة رفح الجديدة وإقامة منطقة صناعية بجنوب سيناء , واستعرض المهندس شريف إسماعيل مدى تقديم التيسيرات للمستثمرين في سيناء في مختلف المجالات بالإضافة لرفع الحافز لجذب العمالة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء , وتوفير الخدمة الطبية العالية بمستشفى العريش , حيث أشاد إسماعيل بالجهد المبذول , مشيرا إلى ضرورة استكمال المشروعات وتقديم الخدمات بكفاءة عالية في كافة مناطق سيناء , بما يمثل خدمة ميسرة للأهالي , كما تتضمن التقريرعدة مشروعات ممولة من الصناديق العربية , مثل استكمال شبكة الطرق، وانشاء بنية أساسية وزراعية ، وإقامة جامعة بمدينة الطور، بالإضافة لتطوير طريق عيون موسى ـ شرم الشيخ، و تطوير ميناء الصيد , وفى هذا السياق قالت الدكتورة سحر نصر ,وزيرة التعاون الدولى, أن التنمية الشاملة هو الطريق لمحاربة الإرهاب بسيناء , مؤكدة على إنه سيتم تقديم تمويل ميسر للمستثمرين فى المشروعات بسيناء.

Advertisements

وعلى صعيد آخر , قدم اللواء أبو بكر الجندي , رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا , حول بدء المراحل الأولى للتعداد السكاني اعتباراً من الأربعاء 1 فبرايرولمدة 40 يوم في المرحلة الأولى , لما يمثله هذا التعداد من قاعدة بيانات تفصيلية حول السكان والمساكن والمنشآت , حيث أوضح الجندي أنه من المقرر مرور 25 ألف معاون على كافة المباني بالجمهورية لعمل حصر للوحدات السكنية وغير سكنية , مشيراً إلى أن التعداد سيتم على 3 مراحل ومع تطبيق طرق جديدة في هذا العام من خلال عمل حساب لكل مواطن يستخدم الانترنت وهم يمثلون نسبة 46% من سكان مصر, على أن تبدأ المرحلة الثانية في 28 فبراير وحتى 26 أبريل , أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستبدأ في مايو حتى 10 يونيو وتتضمن حصرالمبانى , وقال الجندي إنه وفقاً لقانون الإحصاء فإنه على المواطنين ملء بياناتهم فى الاستثمارات التى يتم طرحها , ووفقاً للقانون فإن الممتنعين أومن يدلى ببيانات خاطئة يعاقب بغرامة ٥٠٠ جنيه و حبس ٦ أشهر, مؤكداً على أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائية , مشيراً إلى عقوبات وقعت سابقا علي مواطنين امتنعوا وتم احالتهم للنيابة لامتناعهم عن أدلاء بيانات , وفي هذا الشان أكد المهندس شريف اسماعيل على أهمية التعداد السكاني , وطالب الوزراء بدعم الجهاز لإنجاح التعداد هذا العام وتيسير الإجراءات للحصول على نتائج مدققة للتعداد, كما دعا اسماعيل المواطنين إلى ضرورة التعاون مع العاملين على التعداد , والإدلاء ببيانات الصحيحة لتشكيل قواعد بيانات صحيحة عن السكان والمباني .