البرد و الكحه و الشيكولاته و العلاج الطبيعي دون أدوية

تكثر فى موسم الشتاء الاصابات بالبرد والكحه ولا سيما عند الاطفال ,مما يقلق الاف السيدات ومحاولاتهم الطويلة لعلاج الكحه ولكن دون جدوي, وفي هذا العرض تحدثت “ديلي ميل DAILY MEAL ” الصحيفه البريطانية عن العلاجات الطبيعيه التى تفيد فى علاج الكحه دون تدخل صيدلي ومنها :

Advertisements

1-العسل :

يعتبر العسل وسيلة بسيطه لتقليل التهابات الحلق بل والتخلص النهائي منها ,فحسب مركز الطب التكاملي بجامعة ونستون فإن تناول العسل يلطف اغشية الحلق مما يلطف عملية البلع ويقلل الامها .وفي دراسة لجامعة ولاية بنسلفانيا ,أظهرت ان تناول ملعقه واحده قبل النوم بنصف ساعه افضل كثيرا من الافراط فى تناول الادوية ,ولكن اكدت ان العسل يعطي للاطفال فقط الاكثر من سنتين ولا يجب اعطاؤه لمن دون ذلك.

2- قسط من الراحه :

تقل مناعة الاطفال كثيرا ما اذا كانو يعانون من التعب والاجهاد اليومي فلذا يجب راحة الطفل والتاكد من اخذه قسط من الراحه حتى يتمكن جسمه من محاربه المرض.

3- الشيكولاته !! :

ياتي سر الشيكولاته في تقليل حدة الكحة عند الاطفال فى انها تحتوي على عنصر هام جدا فى علاج السعال وهو “الثيوبرومين” وهذا العنصر موجود داخل الكاكاو الموجود بالشيكولاته بطبيعة الحال ,ولكن هذا لا ينفي اضرار الشيكولاته الصحيه حيث تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

4-عدم الافراط فى استخدام الادوية:

لا يجب ابدا على الاطفال خاصة من دون السادسه الافراط فى استخدام الادوية حتى لاتؤثر على صحتهم العامة والمناعه خصوصا ,الا اذا نصح الطبيب او الصيدلي بذلك .

4-الاكثار من السوائل:

يزيد تناول السوائل الكثيرة من فرص التخلص النهائي من الكحه ,حيث يتوجب على الطفل الذي يعاني من الكحة بجانب نزلات البرد وسيلان من الانف والعرق الكثير ان يتناول كثير من المشروبات الساخنه والعصائر.وبالنسبة للاطفال الرضع فيجب المحافظه على مداومه شرب حليب الام او الصناعي اما في الاطفال الاكبر من 12 سنه فيجب الاكثار من شرب المياه والحليب ايضا والعصائر ,اما بالنسبة لمعلومة ان المخاط يزيد بشرب الحليب فانها معلومه غير مؤكده علميا وانها معلومه من الاساطير فقط !.

6-شوربة الدجاج:

شوربة او حساء الدجاج من اقدم الوسائل في مكافحة البرد والكحه ,حيث استخدمها اليونانيين قديما ونصح بها اطباء اليونان وذلك بوضع عظام الدواجن واى نوع خضروات مع مراعاة الطهي والتقليب البطىء حتى نضمن كونها وجبة مغذية.وبين الباحثون سبب وضع عظام الدواجن قائلين ان العظام مليئة بالعناصر الغذائية مثل الكولاجين والجيلاتين وبعض المعادن والفيتامينات المغذيه للطفل والتي بدورها تساعد على سرعة تعافي المريض,ذلك بالاضافه الى الملح الذي يوضع في الشوربة والذي يساعد في التدفئه والحمضيات مثل الليمون والغنية بفيتامينC .