قرارات ترامب الثيرة للجدل و قرارات ترامب قد تؤدي الى انقسامات في الحكومة

صرح وزير خارجية مصر السابق “محمد العرابي” ل “بي بي سي” أن قرار دونالد ترامب بحجب مواطني بعض الدول وخاصة الاسلامية يزيد من التطرف والصراع بين الاديان والثقافات المختلفة ,وكان الرئيس الأمريكي قد اصدر قرارا في وقت سابق بمنع دخول 7 دول الى امريكا.وعلق العرابي على صمت بعض دول العالم العربي والاسلامي قائلا أنهم ربما يروا أن قرارات ترامب تهدف الى ادارة اكثر مواجهة للارهاب وان هذا قد يكون ايجابيا لبلدانهم.ولكن حذر العرابي من ان هذا القرار قد يؤدي الى افعال سلبية نندم عليها مثل إطلاق النيران على بعض المساجد كالذي حدث في كيبيك بكندا.كما ابدي اندهاشه من قرار كهذا في حين ان الولايات المتحده في الاساس بلد مهاجرين.

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ولكن هل قرارات ترامب قد تؤدي الى انقسامات في الحكومة ؟؟

أقال الرئيس الأمريكي سالي بيتس القائمة بأعمال وزيرة العدل من منصبها بعد رفضها تنفيذ قراره بشأن منع دخول مهاجرين من سبع دول أغلبها مسلمين الى الولايات المتحده ,وقالت بيتس أنها غير راضيه عن هذا القرار ولا تراه قانونيا ,بينما دافعت الادارة المساعده لترامب عن قراراته ووصفت الديمقراطيين بانهم يعرقلون مهام ترامب.دلت قرارات ترامب بشكل ما على النهج الذي بدا فى اتباعه في تنفيذ قراراته مما اثار انتقاد قادة حزبيين جمهوريين للغة التي يصوغ بها قراراته ,وتصاعد القلق في امريكا حول هذه القرارات وعبر بعض السياسيين عن خوفهم من الاثار السلبيه الناتجه من هذا ,وبالفعل قد قرر قادة في الكونجرس الامريكي من المشرعين الديمقراطين إعداد مشروع الغاء هذا الامر التنفيذي .