اتفاق العراق ومصر بشان استيراد النفط ,هل اقترب اخيرا؟

اقترب بشكل كبير اتمام الاتفاق بين مصر والعراق بشأن استيراد النفط الخام صرح طارق الملا ,وزير البترول المصري, ان وفدا مصريا سيقوم بزيارة للعراق فبراير الجاري ليبرم اتفاقا نهائيا حول استيراد مليون برميل نفط خام شهريا من العراق الى البلاد المصرية.وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز في تصريح له :ان مصر تسعي لاتفاق مع دولة العراق الشقيقه لاستيراد النفط الخام منها مباشرة خلال الشهور الاولى لسنة 2017 وذلك بناء على اتفاقات حول استيراد النفط من العراق ابرمت اثناء مؤتمر “منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط الاوبك” والتي اقيمت في ديسمبر الماضي في القاهره.

وأكمل عبد العزيز مضيفا أن العراق حريصة خلال المحادثات على استيراد مصر للنفط الخام من البصرة مباشرة بدلا من استيرادها من موردين للسوق العالمية ,مؤكدا على العمل المكثف على هذا الجانب هذه الايام.ويذكر أن شركة “أرامكو” السعودية كانت قد توقفت منذ أكتوبر الماضي عن دعم مصر بالمواد البترولية وذلك رغم الاتفاق الذي بلغ 23 مليا دولار والذي يلزم الشركة بتوريد سبعمائة الف طن لمصر شهريا لمدة خمسة أعوام مقبله.وأشاد جبار اللعيبي وزير البترول العراقي بزيارة وزير البترول المصري للعراق وأكد على ان الاتفاق سيكون نقطه هامة جدا فى العلاقات المتبادلة ,وان هذا التكامل سيدعم كلا البلدين حيث سيفيد مصر بالخام الذي تحتاجه ويفيد العراق بالمشتقات التي تستوردها من الخارج ولن تضطر لذلك بعد اليوم بل ستغنيها مصر .

والجدير بالذكر أن الاتفاق بين العراق ومصر ليس الاول فى الفتره الحاليه ,حيث في اكتوبر الماضي تم بيع 20% من حصة شركة “كوين انرجي” الكويتيه من حقل “السيبا” العراقي الى الهيئة المصرية للبترول ,مشيرا الى ان انتقال الملكية سيكون مفعلا بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقات, كما أن “بلوك 9” أحد حقول النفط العراقية تسهم الهيئة المصرية بنصيب وشراكة بها.

Advertisements