اطعمة تساعد فى الوقاية حالات البرد

نشر الموقع الهندي “بولد سكاى” تقريرا تحدث فيه عن البرد والانفلونزا وبعض الاطعمه التي من الممكن ان تسبب مضاعفات اثناء نزلات البرد ,وايضا تحدث عن الاطعمه التي من الممكن ان تقي من الاصابه بالبرد ,وهذه الاطعمه ايضا جيده لمن يعانون من الجيوب الانفيه ويتعرضون كثيرا للانفلونزا,وبعض الاطعمه على النقيض تضر الجهاز التنفسي فتسبب السعال والحمى والالتهابات ,وبالتالي اذن الاطعمه والنظام الغذائي له دور كبير على الصحة العامة والبرد خاصة.ومن الاطعمه الضاره للجهاز التنفسي هو تناول “الزبد” والذي يزيد من فرص الاصابه بنزلات البرد وامراض الجهاز التنفسي عامة ,حيث ان الزبد يقلل من درجة حرارة جسم الانسان الداخليه ,وتزيد فرص التهابات الجهاز التنفسي ,كما انه يزيد من انتاج المخاط .

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ومن الاطعمة التي يمكن ان تؤدي الى البرد ايضا الاطعمه المقلية ومنها بالتاكيد البطاطس المقلية ,كما ان الاطعمه التي تزيد بها نسبة الدهون تؤدي الى التهابات في الجيوب الانفيه ,اما عن المشروبات فان تناول المشروبات الغازية بشكل مبالغ يؤدي الى الاصابة بالبرد ,وليست الفكره في كونها بارد او لا وانما بسبب كمية السكريات التي تحتويها وتؤثر بشكل سلبي على المناعة .وجاء في التقرير ايضا ذكر الوجبات السريعه مثل البرجر والبيتزا فان بهم عنصر ضار للجسم يسمي جلوتامات أحادي الصوديوم ,والتي تضر بالمناعه ايضا ,ومن ثم تؤدي الى البرد ,ومن الاطعمه الضاره ايضا اللحوم المصنعه حيث تحتوي على الكثير من الاحماض الدهنيه المشبعه.

من جانبها أضافت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية ان هناك بعض الامور الواجب مراعاتها حتى لا تحدث العدوى من الاشخاص المصابة ,ومنها وجوب البعد عن الاشخاص المصابة بمسافه لاتقل عن متر واحد ,موضحة أن البكتريا والفيروسات تنتشر عن طريق الرزاز ,كما انها تتراكم على مقابض السيارات والمترو والقطارات فيجب ارتداء قفازات دائما ,ويجب الحرص على استعمال المطهرات ومراعاة عند غسل الايدي التاكد من وصولها الى اطراف الاصابع والفراغات بينها.ويجب ايضا التاكد من عدم تقليل الملابس ,وارتداء الملابس الشتوية وعدم التعرض لتغيرات مفاجأة لدرجات الحرارة ,والحد من استخدام مقتنيات الاخرين بل ضرورة استخدام كل شخص لمقتنياته وعد استخدام اى احد اخر لها.