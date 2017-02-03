14 مليار جنيه فاتورة تطوير 351 منطقة عشوائية

عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان اجتماعا اليوم بناءً على طلب الإحاطة من النائب خالد فهمى , لمناقشة ملف تطوير العشوائيات , وذلك بحضور أحمد درويش , نائب وزير الإسكان لتطويرالعشوائيات , حيث أشار درويش إلى وجود 351 منطقة عشوائية هى الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية , مشيرأً إلى أن تطويرهذه العشوائيات يحتاج مبلغ 14 مليار جنيه , مشيرا الى أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة,حيث تم توفير 1.5 مليار من الموازنة العامة ونصف مليار من وزارة التخطيط , تم صرف مليارمنهم فى الربع الأول من العام المالى الحالى, وأن أزمة التمويل هى العائق أمام تطوير كافة المناطق, ولذلك لابد من وضع جدول زمنى مع الأخذ في الاعتبار الأماكن الأكثر خطورة في المقدمة , موضحاً أن السبب الرئيسى فى انتشار العشوائيات هو سوء التخطيط , وأشار درويش إلى المشاكل التي تواجهها الوزارة فى تطوير العشوائيات , مثل رفض المواطنين الحصول على وحدات بديلة فى أماكن بعيدة , كما أن بعض المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية فى المشروعات الجديدة, قاموا ببيعها والعودة للأماكن العشوائية التى كانوا يعيشون فيها .

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وقال النائب عبد الوهاب خليل, وكيل لجنة الإسكان , أنه من الضروري تحديد ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات وتحديد آليات العمل والخطة والجدول الزمنى ,وأضاف خليل , أن المشكلة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود والتعاون من جميع الوزارات , مضيفاً إلى أنه لو احتاج الأمر لتشريع فلن يتأخر البرلمان ,وتسائل خليل لماذا لا يتم أخذ ضمانات على المواطنين بعدم بيعهم وحداتهم الجديدة والعودة للوحدات القديمة , بينما قال يسرى المغازى ,وكيل اللجنة, أن تعويم الجنيه كان له تأثيرمباشر على مسألة تطوير العشوائيات وموازنة الصندوق , وطالب نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى, بوضع خطة زمنية وتقسم المناطق حسب الخطورة , بينما وجه النائب إسماعيل نصر الدين, عضو اللجنة, انتقاداً لوزارة الإسكان قائلاً أن ما يتم إهداره في الوزارة كفيل بتطوير العشوائيات دون وضع عبء على الموازنة العامة للدولة, واقترح النائب خالد عبد العزيز, إسناد موازنة تطوير العشوائيات إلى المحليات , وأن البرلمان سيقوم بدورالمراقبة وإلزامها بهذا الدور, مشيراً إلى أن المحليات هى أكثر الجهات علماً بالعشوائيات , ومع وجود الرقابة من قبل البرلمان لن يكون هناك فساد في هذه الموازنة.