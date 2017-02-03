وزير الإسكان :الطرح الأول من أراضي العاصمة الإدارية يبدأ 12 فبراير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية , عن أول طرح للأراضى التي سيتم إستثمارها بالعاصمة الإدارية الجديدة , حيث يشمل الطرح الأول قطع أراضى بمساحات تبدأ من 50 فداناً إلى 500 فدان ,بشروط مميزة للبناء , على أن يتم بدء شراء كراسات الشروط يوم 12/2/2017 ,من مقر شركة العاصمة الإدارية بالتجمع الخامس, من جانبه أشار أيمن إسماعيل الرئيس غير التنفيذى للشركة , بأن المرحلة الأولى بالمشروع تقام على مساحة 10.500 فدان, وهى مساحة كبيرة ,وأشار إلى أنه تم تشغيل محطة الكهرباء بالمشروع وأن تنفيذ المرافق يسير بمعدلات قياسية وأشار أيمن إسماعيل إلى أن التعامل مع المستثمرين الجدد سيكون من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة , حيث تعمل الشركة على وفق نموذج إدارى مختلف للقضاء على البيروقراطية وإيجاد مرونة أعلى فى التعامل, وأشار إسماعيل إلى أنه تم الانتهاء من تصميمات الحى الحكومى، وجار الانتهاء من تصميمات البارك الخاص بالحي الحكومي، ليكون تصميمه على أعلى مستوى معماريا وخدميا .

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محمد عبد المقصود يؤكد على تنفيذ 200 كيلو متر من الطريق بمشروع العاصمة الادارية

كما أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تنفيذ نحو 200 كيلو متر من الطرق بالمشروع بعرض يبدأ من 24 مترا حتى 94 مترا , وأضاف عبد المقصود أن حجم الاستثمارات في هذه الطرق نحو 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء فى رصف الطرق الداخلية والرئيسية بالمشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة , بما يقارب من 45 ألف طن أسفلت وما يمثل 25 % من أعمال الرصف , كما أن أعمال الأسفلت بدأت فى طريق 4 بالحى الحكومى , مشيرا إلى مراعاة كل المواصفات العالمية فى تنفيذ الطرق الداخلية فى أحياء العاصمة المختلفة , حيث يصل عرض هذا الطريق 94 مترا , والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة , وأن عرض الطريق الرئيسى للمدينة 124 مترا , وهو العرض الأكبر فى مصر, ويتكون الطريق من 6 حارات و3 حارات للخدمات , مؤكدا أن باقى الأعمال المكلفة بها الوزارة تتم بالسرعة والجودة المطلوبتين , جديربالذكر أن شركة أوراسكوم تنفذ 28 كم من الطرق , ويصل عرض الطريق 24 متر حتى 90 مترا , مصممة لتحمل جميع الحمولات وحالات الازدحام الشديد , ويعمل بهذه الطرق 550 عامل , بالإضافة لشركة أبناء حسن علام التي تقوم بتنفيذ كوبرى بن زايد الجنوبى لربط شرق العاصمة الإدارية بغربها، يصل طول الكوبرى 155 مترا , ويبلغ عرضه 70 مترا , يضم 14 حارة , 7 حارات لكل اتجاه , ويمرهذا الكوبري بالطريق الدائرى الإقليمى .