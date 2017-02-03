وزير الكهرباء:37 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل والتوزيع

حضر اليوم ,الدكتورمحمد شاكر,وزير الكهرباء والطاقة المتجددة, الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال, بناءً على طلبات إحاطة تقدم بها عدد من النواب حول ارتفاع فواتير الكهرباء ومشكلات للكهرباء في بعض المحافظات , وقال شاكر خلال الجلسة العامة أنه مقتنع بوجود بعض الخلل في منظومة توزيع الكهرباء , مشيرا إلى وجود 28 مليون مشترك فى منظومة توزيع الكهرباء , حيث قال شاكر” انا مقتنع بوجود خلل بعض الشئ في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية” , وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بعمل منظومة العدادات مسبوقة الدفع في محاولة لتحسين الأداء ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء , مع إصدار قرار بعدم تركيب أى عدادات جديدة غير مسبوق الدفع , وقال شاكر, إن بعض العدادات من الوارد أن يكون فيها قراءات خاطئة وهناك شكاوى نتلقاها ونحقق فيها يوميا لمعاقبة المخطئ , مشيرا إلى أن شركات الكهرباء لديها 12 ألف محصل , على الرغم من حاجتها إلى 20 ألفا, وهو ما يصعب حصوله فى الوقت الحالي لعدم تحميل الموازنة العامة للدولة تكاليف إضافية,وأن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل الموظفين الحاليينوتدريبهم بإستمرار , وقال شاكر, إنه لعمل الصيانة أو التجديدات والانفاق في قطاع الكهرباء على الشبكات أو المحطات , فلابد من بيع الخدمة بسعر التكلفة , وهوالامر الذي لم يحدث إلى الآن, مشيرا إلى أن تكلفة سعر الكيلو وات 85 قرشا ,بينما يتم محاسبة 68% من المشتركين 30 قرشا , مشيراً إلى إن الوزارة لديها خطة لتقوية شبكات النقل والتوزيع، بتكلفة 37.5 مليار جنيه .

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وقال الدكتور محمد شاكر, أن الوزارة وضعت خطة لرفع كفاءة كل المحطات والشبكات خلال عامين , بميزانية قدرها 19.5 مليار جنيه لعمل الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات , وأضاف شاكر أن هذه الخطة تعتمد على التعاقد لإنشاء شبكات بجهد 208 , مع أكبر شركة فى العالم تعمل فى هذا المجال , بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء برج 174 م لتغذية الشبكات والمحطات , كما تم التعاقد على إنشاء 13 محطة مقاولات للجهد, بالإضافة ل 152 محول الجهد , وقال شاكر بأن تطوير الكهرباء متعلق بانتاج الطاقة, مشيرا إلى أنه تم إضافة قدرات جديدة للشبكة في الفترة الماضية ,وأضاف شاكر أن أسعار الكهرباء السابقة استمرت لمدة 12 عاماً كما هي دون زيادة،مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء عليها ديون بمبلغ 163 مليار منها 56 مليار لقطاع البترول , الأمر الذى دفعنا لإعادة النظر في هيكلة أسعار الكهرباء وخفض الدعم بالتدريج في الخطة المعلنة على مدار 5 سنوات .