تعرف علي الأسماء المدرجة في قائمة التعديل الوزاري الجديد

الأسماء الخاصة بالدفعه الأولي من الوزراء و التي ترتفع النسبة لخاصة باحتمال القيام بتعيينهم و ذلك خلال التعديل الوزاري الجديد و الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة ، هذا حيث قامت مجموعة من المصادر الحكومية الموثوقة خلال الفترة الماضية بالتصريح عن مجموعة من الأسماء و التي قد وضعتها من ضمن قائمة و قامت بالاعلان بعدها بأن تلك الأسماء تعتبر هي الأسماء الخاصة بقائمة الترشيح النهائي و الخاصة بالتعديل الوزاري القادم ، هذا و الجدير بالذكر أن تلك القائمة قد تم عرضها علي السيد ” عبد الفتاح السيسي” أمس و ذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء “شريف اسماعيل” و لكن الرئيس لم يقم بتسجيل أي ملاحظات علي تلك القامة .

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هذا و كانت الأسماء القادمة من ضمن تلك الأسماء و التي قد تم ذكرها في القائمة تحت مسمي الأسماء الخاصة بالتعديل الوزاري الجديد :

الدكتورة لبني هلال و هي النائب الخاص بمحافظ البنك المركزي و قد تم ارشيحها من أجل القيام بتولي الحقيبة الخاصة بالاستثمار. الدكتور أحمد أبو اليزيد و هو الأستاذ بكلية الزراعة و أيضا هو مدير المركز الخاص بالدراسات والاستشارات الزراعية و الذي يعمل في جامعة عين شمس و قد تم ترشيحه من أجل القيام بتولى الزراعة. المهندس محمد عبد الظاهر و هو محافظ الإسكندرية الأسبق و قد تم ترشيحه من اجل القيام بتولي التنمية المحلية. السيد محمد وفاء و هو العضو المنتدب الخاص بإحدى شركات السياحة العالمية و قد تم ترشيحه من أجل تولي السياحة. السيدة إيمان النحاس و التي كانت وكيل أول وزارة القوي العاملة و قد تم ترشيحها من أجل القيام بتولي القوي العاملة. السيد إسماعيل النجدي و هو رئيس هيئة الإنفاق سابقا و قد تم ترشيحه من أجل القيام بتولي النقل.

هذا و الجدير بالذكر أن المصادر قد قامت أيضا بالتأكيد علي انه قد تم الانتهاء من القيام باعداد القائمة الخاصة بالمرشحين من أجل الاعداد الوزاري الجديد ، و أن تلك القائمة قد تم بالفعلالقيام بعرضها علي الرئس عبد الفتاح السيسي خلال أمس ، هذا بالاضافة الي أن المصادر قد أضافت بأنه سيتم خلال الفترة لقادمة القيام بعقد اجتماع من أجل القيام بمناقشة مشكلة الارتفاعات الهائلةفي الأسعار و التي تعاني منها البلاد مؤخرا ، هذا بالاضافة الي القيام بمناقشة عدد من القضايا و المشاريع الخاصة بالبلاد و لتس سيتم اقامتها خلال الفترة القادمة .