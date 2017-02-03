وصول وفد روسي للوقوف على آخر إجراءات تأمين المطارات المصرية

إستقبل مطار القاهرة الدولى وفد أمني روسي يضم مجموعة من كبار المسئولين وخبراء الأمن بالطيران المدني الروسي، والذى وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، في زيارة لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها إجراء تفتيشات على المطارات المصرية لتحديد موعد إستئناف حركة الطيران الروسية والتي توقفت منذ أكثر من عام، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء 31 أكتوبر 2015 , جديربالذكر أن آخر زيارة قام بها الوفد الروسي كانت بمطاري شرم الشيخ والغردقة فى منتصف يناير الماضي حيث قام بتفقد الاجراءات التأمينية بالمطارين .

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الزيارة تشمل مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة:

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات , أن الوفد سيتابع جميع إجراءات التأمين التي يتم تطبيقها بالإضافة للتاكد من وجود أحدث الأجهزة التى تم إدخالها بالمطارات من أجل تطوير المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية , ومتابعة الملاحظات التى سجلها الجانب الروسي في الزيارت السابقة ,مشيراً إلى الوفد سيقوم بزيارة مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ , موكداً على أنه تم تنفيذ جميع المطالب التي أشار إليها الجانب الروسي بالمطارات المصرية خلال الزيارات السابقة , حيث تم تركيب بوابات دخول بإستخدام البصمة لكل العاملين ومتابعة التسجيلات الخاصة بالكاميرات الموجودة فى صالات المطار، بالإضافة لإستخراج البصمة البيومترية للعاملين بمطار القاهرة الدولى والبالغ عددهم ما يقرب من 2500 عامل ,على أن يتم تشغيلها خلال أيام , حيث تم إجراء تجارب عمل البصمة على البوابات لتكون جاهزة للعمل مع وصول الوفد الروسى , مشيرا إلى ان أى ملاحظات أخري في هذه الزيارة ستكون مفاجأة لنا .

التعاقد مع شركة أمن خاصة بالتفتيش على الأبواب:

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات على أن الوزارة استطاعت توفير كاميرات مراقبة بسعة تخزينية لمدة 30 يومًا، حتى تتمكن فرق التفتيش الروسية الاطلاع على شرائط التخزين، بالإضافة لتحديث الكاميرات الموجودة حاليًا فى المطارات ، بالإضافة لتشديد الرقابة على أماكن دخول البضائع إلى الطائرات ، بالاضافة الي انه تم الاستعانة بشركة أمن خاصة بالتفتيش على الأبواب , ومن المقررأن يلتقى الوفد الروسى مع كبار المسئولين بالطيران المدنى لمتابعة ملف التعاون الأمنى فى تأمين المطارات , وسيقوم الوفد الروسي بتقديم تقرير حول منظومة تأمين مطار القاهرة فور عودته إلى موسكو لإتخاذ القرار بإستئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر, والمتوقعة أن تستأنف الرحلات في أواخر هذا الشهر فى حالة إعداد الوفد الروسى تقرير إيجابى حول منظومة التأمين فى المطارات المصرية.