السيسي يعقد اجتماع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عقد “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية اجتماع مع كل من محافظ البنك المركزي و السيد رئيس الوزراء ، و لسيد رئيس المخابرات العامة و كذلك الوزراء في الدفاع هذا بالاضافة الي الوزراء في كل من الانتاج الحربي و المالية و الداخلية و كذلك الهيئة الخاصة بالرقابة الادارية .

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هذا قد قال السفير “علاء يوسف” وهو المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر ، حيث أعلن بأن الاجتماع قد قام بمناقشة عدد من القرارات المهمة والتي قد قامت الحكومة باتخاذها في الأونه الأخيرة ، هذا بالاضافة الي قيام الحكومة بعرض ما ستقوم الدولة بتحمله خلال الفترة القادمة من أموال من أجل القيام بتوفير الدعم الخاص بالمواطنين في البلاد خلال الفترة القادمة .

و قد قام الرئيس خلال الاجتماع الذي قد تم عقدة بالأكيد علي جميع الوزارات بضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة و الضرورية من أجل العمل علي تخفيف الأحمال الكثيرة و التي قد ازدادت علي المواطنين خلال الفترة القادمة و خاصة محدودي الدخل ، هذا و الجدير بالذكر أن الخطوات التي ستقوم الحكومة باتباعه خلال الفترة القادمة من أجل العمل علي تخفيف الأعباء علي المواطنين خلال الفترة القادمة هي اقيام بالعمل علي توصيل الدعم الكامل للمواطنين المستحقين و كذلك الاسراع في توفير الموارد و السلع الغذائية و التي يحتاجها المواطنين بصورة كاملة و أن تكون الأسعار الخاصة بها أسعار منسبة للامكانيات الخاصة بالمواطنين .

و قد قام كذلك الوزير الخاص بالمالية بالقيام خلال الاجتماع الذي قد تم عقده باستعراض النتائج و التي قد توصل اليها خلال الجولة التي قد قام بها ، حيث تصل الي تلك النتائج من خلال المستندات الحكومية و التي قد تم طرحها في الأسواق المالية ، و كان علي رأس تلك النتائج و لتي قد توصل اليها وزير المالي الأتي: قيام البنك المركزي خلال الفترة الماضية باستلام مبلغ 4 مليار دولار و ذلك قد ساهم بشكل كبير جدا فيزيادة قيمة الاحتياجي النقدي الأجنبي .

هذا بالاضافة الي قيام الرئيس خلال الاجتماع باصدار عدد من لقرارات المهمة و التي قد رأها البعض بأنها قرارات صارمة و التي تتعلق بقيام العديد بسرقة الكهرباء و كذلك المياة هذا بالاضافة الي المباني المخالفة و التي قد اتسعت خلال الفترة الماضية علي الأراضي الزراعية بشكل كبيرجدا ، هذا و قد أكد علي ضرورة القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق من قام بتلك الاجراءات المخالفة للقانون .