ارتفاع أعداد الوفيات و عشرات المصابين نتيجة حادثين أليمين اليوم من بينهم حادث لطلاب كلية الصيدلة جمعة الاسكندرية

تشهد مصر اليوم عدد من الحوادث التي سقط اثرها العديد من الضحايا و أيضا عشرات المصابين مما دفع العديد الي اطلاق لقب اليوم الدامي لقبا مناسبا لما مرت به مصر م أحداث مأساوية و سقوط عدد كبير جدا من الموتي و الجرحي اثر حادثين منفصلين قد وقعا اليوم ، حيث كان الحادث الأول قد وقع علي طريق الزعفرانة بينما وقع الحادث الثاني علي طريق نويبع ، و قد جاءت التفاصيل كالاتي ، حيث وقع اليوم الجمعه حادث مروري اثر انقاب أتوبيس علي طريق الزعفرانه -غارب و كان هذا بالكيلو 26 ، و الجدير بالذكر أن الأتوبيس الذي قد تعرض للحادث كان يحمل عدد من الأسر المصرية و ذلك أثناء ذهابهم الي قضاء عطلة نصف العام ، و قد كانت نتائج الحادث قد وصلت الي مقتل سيدة بالاضافة الي اصابة عدد 42 يقع من بينهم عدد كبير من الأطفال ، هذا حيث بعد تلقي الدكتور “بدوي سعيد” و هو مدير مرفق الاسعاف في ابحر الأحمر خبر وقوع ذلك الحادث علي الطريق ، فقد قام فورا بارسال عدد من سيارات الاسعاف يصل الي 20 سيارة اسعاف و ذلك بعد وصول معلومات عن انقلاب الأتوبيس ووقوع عدد كبير جدا من الجري بالاضافة الي مقتل سيدة .

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أما فيما يتعلق بالحادث الثاني ، فقد وقع اليوم عصرا علي طريق نويبع حادث لأتوبيس سياحي يحمل مجموعة من طلاب كلية الصيدلة في جامعه الاسكندرية و هم في طريقهم أيضا لاحدي الرحلات ، حيث كان الأتوبيس قادم من مدينه دهب و في طريقة الي مدينه نويبع ، و قد انقلب الأتوبيس و ذلك أثناء مروره بمنطقة منحنيات خطرة و التي تقع بعيدة عنالمدينه بمسافة تصل الي 10 كيلو متر .

هذا و الجدير بالذكر أن أعداد الوفيات الخاصة بذلك الحادث في ارتفاع مستمر حيث وصلت حالات لوفيات الي 8 من بينهم 5 سيدت و 3 من الذكور و كان من بين الذكور طفل و السائق ، هذا بلاضافة الي عدد 45 مصاب ممن أصيبوا اصابات بالغه و منهم لعديد ممن ترتفع حالات الخطر الخاص بهم ، هذا قد قامت الاسعاف بنقل كلا المصابين و كذلك المتوفيين الي مستشفي نويبع .