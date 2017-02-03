قرارات المملكة العربية السعودية تؤثر علي أسعار التأشيرة في مصر

قامت المملكة العربية السعودية باضافة عدد من التعديلات التي تختص بالرسوم التابعه للحج و كذلك العمرة ، ووفقا لتلك التديلات و القرارات التي قامت المملكة العربية السعودية باتخذها مؤخرا ، فقد قامت وزارة السياحةفي مصر بالاعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالتأشيرات الخاصة بالحج و كذلك العمرة و ذلك وفقا للعام الحالي 1438 هجري /2017 ميلادي ، هذا حيث ارتفعت الاسعار الخاصة بالريال السعودي خلال الفترة الماضية و خاصة الفترة التي تلت القيام بتعويم الجنيه المصري مما أدي الي انخفاض القيمة الفعلية للجنيه و بالتالي أدي الي ارتفاع أسعار العملات الأخري و كان من بين تلك العملات الريال السعودي و التي قد وصلت الأسعار الخاصة به الي سعر 4.90 جنيه ، و قد أدت الارتفاعات في الأسعار الخاصة بالريال السعودي الي ارتفاع في القيمة الخاصة بالتأشيرة ، و الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات الجديدة في التأشيرة قد وصلت النسبة الخاصة بها الي حوالي 90 % من القيمة القديمة للتأشيرة و ذلك قبل ارتفاع الأسعار .

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هذا و الجدير بالذكر أن الزارة الخاصة بالسياحه في مصر قد بدأت الاجراءات الخاصة بها و اللازمة من أجل التجهيز لعمرة رجب وشعبان و رمضان و ذلك بالنسبة للعام الحالي ، هذا حيث قامت بتحديد التكلفةبالنسبة للعام لحالي وقد تم الاعلان بأن التكلفة ستصل الي قيمة 6500 جنيه أما بالنسبة لتكلفة المميز فهي تصل الي سعر 50.000 جنيه ، هذا و قد قامت المملكة العربية السعودية باصدار العديد من القرارات بشأن التكلفة الخاصة بالتأشيرة للحج و كذلك العمرة و كانت تلك القراررات تتضمن بأن القادم و لأول مرة من أجل القيام باتمام العمرة تصل التكلفة الخاصة به الي سعر 2000 ريال سعودي .

و قد جاءت القرارات الأخري و التي تشتمل علي أن التكلفة الخاصة بالرسوم المتعددة و ذلك لمده تصل الي 6 أشهر تبلغ 3000 ريال ، في حينوصول المده الي سنه فان التكلفة تصل الي 5000 ريال ، أما في حالة السنتين فان المده تصل الي 8000 ريال .

و تتكلف التأشيرة الخاصة بالمرورو سعر 300 ريال سعودي

في حين أن التأشيرة الخاص بالخروج تصل الي 50 ريال سعودي و ذلك بالنسبة للفرد في حالة مغادرة مواني المملكة العربية السعودية .

و قد اختتمت القرارات الخاصة بالسعودية بأن التأشيرة الخاصة بالخرو و العودة من الملكة العربية السعودية تصل الي 200 ريال سعوديو ذلك لمده تصل الي شهرين في حين أنها تصل الي 100 ريال و ذلك بالنسبة لكل شهر و أيضا تصل الي 500 ريال و ذلك لمده تصل الي 3 شهور .