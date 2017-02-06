موعد انطلاق ماراثون الترم الثاني في مصر 2017

تشهد اجازة نصف العام حالة من ترقب وانتظار من طلبة مصر واولياء امورهم بجميع المراحل الدراسيه من ابتدائية واعدادية وثانوية حكومية كانت او ازهريه او تعليم خاص ,فمن جهه ينتظرون ظهور النتيجة بحالة من الصبر والترقب ,ومن جهة يترقبون موعد انطلاق ماراثون الدراسه فى الترم الثاني ,اجازة نصف العام بدات رسميا من يوم السبت الموافق 28 يناير .

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موعد انطلاق الترم الثاني

بدات الدراسه في الترم الاول لعام 2017 واستمرت لمدة 103 يوما قبل ان يختتم الترم بالامتحانات ونهايتها في يوم 28يناير ,وتستمر اجازة نصف العام الى العاشر من فبراير ليبدأ الترم الثاني في الحادي عشر من فبراير الحالي ,وذلك لجميع مراحل التعليم المختلفة في مصر ,وتستمر الدراسة فى الترم الثاني لمدة 93 يوما وبهذا فان مجمل ايام الدراسه بالعام الدراسي 2017 تكون 196 يوما.

وينتظر دائما الطلاب اجازة نصف العام من اجل اعادة تجديد الروح والراحه حتى يستطيعوا مواصلة الدراسة فى الترم الثاني وذلك بعد انهائهم لفتره من الشد والتوتر اثناء امتحانات الترم الاول والتي انتهت منها جميع الفرق الدراسية بجميع المراحل التعليميه ,فترة الامتحانات التي يختتم بها الطالب مواده المقررة فى ترمه الاول والذي ينتظر هذه الايام نتيجة وثمرة مجهوداته طوال الترم ,ويذكر ان هناك عدد كبير من المراحل قد ظهرت نتيجتهم بالفعل قيما عدا بعض المراحل المتبقية .وبحسب وزارة التربيه والتعليم فان النتيجة تعرض فور ظهورها على مواقع مديريات الوزارة وموقع الوزارة وبالتالي فان على الطلاب ترقب ظهورها على المواقع الخاصة بهم والتي يتم بها تقديم الخدمات الخاصة بالوزارة واخر اخبارها.