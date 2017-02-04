المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية يعلن توجيهات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب

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المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية يعلن توجيهات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب
السيسي

صدر منذ قليل بيان من قبل رئاسة الجمهورية ، و قد تضمن البيان الذي أصدر منذ قليل كل ما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي قام به الرئيس “عبد الفتاح السيسي” و كذلك وزير الاتصالات المهندس ” ياسر القاضي” و ذلك خلال يوم السبت الموافق 4/2/2017 ، حيث قام كلا من الرئيس و كذلك وزير الاتصالات بمناقشة عدد من القضايا المهمة و الخاصة بالاتصالات .

 

حيث قام السفير “علاء يوسف” وهو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالاعلان عن قيام وزير الاتصالات و ذلك خلال الاجتماع الذي قام بعقدة اليوم السبت مع رئيس الجمهورية عددا من المشروعات الخاصة بالتطورات التي قد حدثت مؤخرا في مجال الاتصالات في البلاد ، و الجدير بالذكر أن تلك التطورات قد وصلت نسبتها الي 11.2 % و ذلك خلال الفترة الخاصة بالربع الأول من السنه المالية 2016/2017 ، و بالتالي فان قطاع الاتصالات في البلاد يحتل بتلك التطورات التي قد شهدها و النسبة التي حققها خلال تلك لفترة المركز الأول في التقدم بين القطاعات الأخري و التابعه للمجال الاقتصادي ي البلاد .

 

هذا و الجدير بالذكر أنه خلال الاعلان فقد أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد أكد علي الأهمية البالغه و التي يحتلها مجال الاتصالات في الوقت الحالي بين لمجالات الأخري و دورها في القيام بدفع عجلة التقدم الخاصة باقتصاد البلاد في الأونه الأخيرة ، هذا و من هنا فقد طالب الرئيس كذلك خلال الاجتماع الذي قام بهضرورة العمل علي تطوير المجال أكثر خلال الفترة القادمة و كذلك العمل علي تدريب الشبابا حتي يكونوا قادرين علي استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية .

 

هذا بالاضافة الي السعي واء العمل علي انشاء العديد من المناطق التكنولوجية و التي ستتوزع علي جميع الأنحاء في البلاد ، و لعل الهدف الأساسي من ذلك كان يتلخص في العمل علي تطوير المجال و بالتالي جذب العديد من الاستثمارات و كذلك توفير العديد من فرص العمل للشباب ، هذا بالاضافة الي أنه قد اهتم كذلك بالعمل علي متابعه التصميمات التي تختص بمدينه المعرفة و التي من المقرر أنيتم انشاؤها في العاصمة الادارية الجديدة ، هذا حيث ستقوم العاصمة الادارية الجديدة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات و أحدث التطورات في هذا المجال في كافة القطاعات التابعه لها .

 

هذا بالاضافة الي أن الئيس قد قام باصدار عدد من التوجيهات خلال الاجتماع الذي قام به و كان من بينها الأتي :

  1. الاسراع في الانتهاء من ذلك المشروع و العمل علي حصد النتائج في أسرع و قت
  2. توفير جميع الامكانيات اللازمة و الضرورية من أجل العمل علي تقدم المنظومة المعلوماتيه الخاصة بالعاصمة الجديدة
  3. العمل علي رقي المنتج التكنولوجي الذي سيتم تقديمه من خلال هذا المشروع
  4. العمل علي تأهيل الشباب من خلال انشاء  عدد من لمعاهد لتلقي التدريب
  5. تقديم الدعم اللازم لزارة الاتصالات من قبل الدولة و ذلك لتحقيق التقدم المرجو
  6. العمل علي السير مع أخر التطورا التي قد وصل اليها العالم في هذا المجال
  7. تقديم الخدمات للمواطنين علي أعلي جودة في هذا المجال .