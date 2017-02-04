المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية يعلن توجيهات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب

صدر منذ قليل بيان من قبل رئاسة الجمهورية ، و قد تضمن البيان الذي أصدر منذ قليل كل ما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي قام به الرئيس “عبد الفتاح السيسي” و كذلك وزير الاتصالات المهندس ” ياسر القاضي” و ذلك خلال يوم السبت الموافق 4/2/2017 ، حيث قام كلا من الرئيس و كذلك وزير الاتصالات بمناقشة عدد من القضايا المهمة و الخاصة بالاتصالات .
حيث قام السفير “علاء يوسف” وهو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالاعلان عن قيام وزير الاتصالات و ذلك خلال الاجتماع الذي قام بعقدة اليوم السبت مع رئيس الجمهورية عددا من المشروعات الخاصة بالتطورات التي قد حدثت مؤخرا في مجال الاتصالات في البلاد ، و الجدير بالذكر أن تلك التطورات قد وصلت نسبتها الي 11.2 % و ذلك خلال الفترة الخاصة بالربع الأول من السنه المالية 2016/2017 ، و بالتالي فان قطاع الاتصالات في البلاد يحتل بتلك التطورات التي قد شهدها و النسبة التي حققها خلال تلك لفترة المركز الأول في التقدم بين القطاعات الأخري و التابعه للمجال الاقتصادي ي البلاد .
هذا و الجدير بالذكر أنه خلال الاعلان فقد أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد أكد علي الأهمية البالغه و التي يحتلها مجال الاتصالات في الوقت الحالي بين لمجالات الأخري و دورها في القيام بدفع عجلة التقدم الخاصة باقتصاد البلاد في الأونه الأخيرة ، هذا و من هنا فقد طالب الرئيس كذلك خلال الاجتماع الذي قام بهضرورة العمل علي تطوير المجال أكثر خلال الفترة القادمة و كذلك العمل علي تدريب الشبابا حتي يكونوا قادرين علي استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية .
هذا بالاضافة الي السعي واء العمل علي انشاء العديد من المناطق التكنولوجية و التي ستتوزع علي جميع الأنحاء في البلاد ، و لعل الهدف الأساسي من ذلك كان يتلخص في العمل علي تطوير المجال و بالتالي جذب العديد من الاستثمارات و كذلك توفير العديد من فرص العمل للشباب ، هذا بالاضافة الي أنه قد اهتم كذلك بالعمل علي متابعه التصميمات التي تختص بمدينه المعرفة و التي من المقرر أنيتم انشاؤها في العاصمة الادارية الجديدة ، هذا حيث ستقوم العاصمة الادارية الجديدة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات و أحدث التطورات في هذا المجال في كافة القطاعات التابعه لها .
هذا بالاضافة الي أن الئيس قد قام باصدار عدد من التوجيهات خلال الاجتماع الذي قام به و كان من بينها الأتي :
- الاسراع في الانتهاء من ذلك المشروع و العمل علي حصد النتائج في أسرع و قت
- توفير جميع الامكانيات اللازمة و الضرورية من أجل العمل علي تقدم المنظومة المعلوماتيه الخاصة بالعاصمة الجديدة
- العمل علي رقي المنتج التكنولوجي الذي سيتم تقديمه من خلال هذا المشروع
- العمل علي تأهيل الشباب من خلال انشاء عدد من لمعاهد لتلقي التدريب
- تقديم الدعم اللازم لزارة الاتصالات من قبل الدولة و ذلك لتحقيق التقدم المرجو
- العمل علي السير مع أخر التطورا التي قد وصل اليها العالم في هذا المجال
- تقديم الخدمات للمواطنين علي أعلي جودة في هذا المجال .
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