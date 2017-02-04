المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية يعلن توجيهات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب

صدر منذ قليل بيان من قبل رئاسة الجمهورية ، و قد تضمن البيان الذي أصدر منذ قليل كل ما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي قام به الرئيس “عبد الفتاح السيسي” و كذلك وزير الاتصالات المهندس ” ياسر القاضي” و ذلك خلال يوم السبت الموافق 4/2/2017 ، حيث قام كلا من الرئيس و كذلك وزير الاتصالات بمناقشة عدد من القضايا المهمة و الخاصة بالاتصالات .

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حيث قام السفير “علاء يوسف” وهو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالاعلان عن قيام وزير الاتصالات و ذلك خلال الاجتماع الذي قام بعقدة اليوم السبت مع رئيس الجمهورية عددا من المشروعات الخاصة بالتطورات التي قد حدثت مؤخرا في مجال الاتصالات في البلاد ، و الجدير بالذكر أن تلك التطورات قد وصلت نسبتها الي 11.2 % و ذلك خلال الفترة الخاصة بالربع الأول من السنه المالية 2016/2017 ، و بالتالي فان قطاع الاتصالات في البلاد يحتل بتلك التطورات التي قد شهدها و النسبة التي حققها خلال تلك لفترة المركز الأول في التقدم بين القطاعات الأخري و التابعه للمجال الاقتصادي ي البلاد .

هذا و الجدير بالذكر أنه خلال الاعلان فقد أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد أكد علي الأهمية البالغه و التي يحتلها مجال الاتصالات في الوقت الحالي بين لمجالات الأخري و دورها في القيام بدفع عجلة التقدم الخاصة باقتصاد البلاد في الأونه الأخيرة ، هذا و من هنا فقد طالب الرئيس كذلك خلال الاجتماع الذي قام بهضرورة العمل علي تطوير المجال أكثر خلال الفترة القادمة و كذلك العمل علي تدريب الشبابا حتي يكونوا قادرين علي استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية .

هذا بالاضافة الي السعي واء العمل علي انشاء العديد من المناطق التكنولوجية و التي ستتوزع علي جميع الأنحاء في البلاد ، و لعل الهدف الأساسي من ذلك كان يتلخص في العمل علي تطوير المجال و بالتالي جذب العديد من الاستثمارات و كذلك توفير العديد من فرص العمل للشباب ، هذا بالاضافة الي أنه قد اهتم كذلك بالعمل علي متابعه التصميمات التي تختص بمدينه المعرفة و التي من المقرر أنيتم انشاؤها في العاصمة الادارية الجديدة ، هذا حيث ستقوم العاصمة الادارية الجديدة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات و أحدث التطورات في هذا المجال في كافة القطاعات التابعه لها .

هذا بالاضافة الي أن الئيس قد قام باصدار عدد من التوجيهات خلال الاجتماع الذي قام به و كان من بينها الأتي :