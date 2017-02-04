شفيق يحصل علي دعم خليجي و تمويل مفتوح في حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

بدأ عدد من المرشحين المحتملين الاعداد للانتخابات الرئاسية القادمة و التي من المقرر لها أن تبدأ خلال النصف الأول من العام القادم ، هذا ووسط تلك الاعدادات و التجهيزات التي يقوم المرشحون بالاعداد لها فان رئيس الوزرا الأسبف “أحمد شفيق” يقوم خلال الفترة الحالية بعدد من الاتصالات التي تمكنه من التواصل مع شباب25 يناير و أيضا شباب حركة كفاية و كذلك الجمعية الوطنية و هذ من أجل الحصول علي الدعم خلال خوضة للانتخابات القادمة .

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هذا و قد أوضحت المصادر بأنه قد حدث لقاء بين كلا من أحمد شفيق و عدد من السياسيين المصريين في محل الاقامة الخاص به و الذي يقع في دولة الامارات ، هذا حيث قام خلال الاجتماع الذي حدث في محل الاقامة الخاصة به بالعمل علي ضمهم الي برنامجه الانتخابي والحصول علي الدعم الخاص بهم لمساندته خلال مسيرة الانتخابات الخاصة به .

هذا و قد أضافت المصادر أيضا بأن “جورج اسحاق” وهو العضو في المجلس القومي لحقوق الانسان بأن عدد من القيادات في حركات كفاية و الجمعية الوطنية للتغيي قد قاموا باظهار موافقة مبدأية علي دعم “شفيق ” خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ، و لكنهم قد طالبوا بعدم لافصاح عن الموقف الذين قاموا بابدائه تجاه ذلك الي حين بدء الانتخابات و ترشح شفيق .

هذا و قد قالت المصادر أيضا بأن الاجتماع الذي كان بين شفيق و عمارة قد نتج عن أن موقف عمارة من ذلك هو اخبار شفيق بأن موضوع الترشح و كذلك القيام بتشكيل حكومة هو موضوع سابق لأوانه في الوقت الحالي ، هذا و الجدير بالذكر أن رد شفيق علي ذلك بأنه لا يوجد أمر بعيد خلال الفترة القادمة ، هذا بالاضافة الي أنه سيتلقي دعم كبير من الدول العربية عند ترشحه الي رئاس الجمهورية .

هذا وعندما تحدث شفيق عن الأسباب التي تمنعه من السفر الي مصر في الوقت الحالي فقد قال بأن لدية سببين لذلك كان أولهم سبب شخصي ناتج عن معاناته من فوبيا الأماكن المغلقة لذا فانه لا يستطيع المكوث في السجن ، و الثاني لأنه حال وصوله الي القاهرة فانه سيتم القبض عليه فورا و من المتوقع أيضا أن يتم صدور حكم جزائي بحقه في أسرع وقت ، وهو ما يحرمه في المستقبل من فرصة الترشح لئاسة الجمهورية و ذلك بموجب الفقرة 6 من المادة 45 التابعه للقانون 45 لعام 2014 ، و الذي قد تم تعديله في 29 يوليو لعام 2015 ، هذا حيث أكد بأنه سيعود الي مصر مباشرة بعد فتح الباب الخاص بالترشح للانتخابات و بالتالي يتم قبول الأوراق الخاصة به بدون أيه مشكلات .