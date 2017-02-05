موجة صقيع تصيب البلاد خلال اليومين القادمين و انخفاض في درجات الحرارة مع درجات الحرارة المتوقعة علي جميع المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع و خلال الفترة القادمة أن تشهد البلاد حالة من البروده القارسة ، حيث من المتوقع من قبل الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية أن تصاب السواحل الشمالية و كذلك القاهرة هذا بالاضافة الي المنطقة في شمال الصعيد حالة من البروده الشديدة و انخفاض شديد في درجات الحرارة علي تلك المناطق و ذلك خلال الفترة القادمة و خاصة خلال الساعات الخاصة بالليل .

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هذا و قد قام الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية كذلك بالتأكيد علي أن الساعات الأولي من الصباح الباكر في تلك المناطقكذلك و التي قد قمنا بتحديدها من قبل ستعاني من انعدام الرؤية و ذلك بسبب انتشار الشبورة الكثيفة صباحا ، هذا حيث من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يحدث تكاثر شديد في السحب المنخفضة في المناطق الشمالية هذا بالاضافة الي هبوب الرياح الشمالية الشرقية و التي تشط علي معظم المناطق و خاصة حلايب وشلاتين ، هذا بالاضافة الي انها تنشط علي المناطق الجنوبية و خاصة منطقة البحر الأحمر ، الأمر الذي يؤدي الي اضطراب ملحوظ في عملية الملاحه في تلك المناطق .

هذا و قد طلب الخبراء في هيئة الأرصاد من المواطنين اثر تلك لاحتمالات الخاصة بالانخفاض الشديد الذي ستشهده البلاد خلال الفترة القادمة ضررة الاهتمام بارتداء الملابس الثقيلة و الرجاء توخي الحذر و خاصة في الفترات الأخيرة من الليل و كذلك الصباحح الباكر حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الفترة القادمة انخفاض شديد في درجات الحرارة و خاصة ليلا مع هبوب موجه كثيفة من الضباب علي المناطق الشمالية و ذلك في الصباح الباكر هذا بالاضافة الي هبوب الرياح الشمالية الشرقية و التي تعرقل حركة الملاحه في المناطق الشمالية .

درجات الحرارة الخاصة باليوم وغدا على محافظات الجمهورية :



بيان بدرجات الحرارة العظمى و الصغري

محافظة القاهرة

اليوم : 19-9

غدا : 20-6

محافظة الإسكندرية

اليوم : 18-11

غدا : 18-8

محافظة بورسعيد

اليوم :17-9

غدا :20-5

محافظة الاسماعيلية:

اليوم:19-7

غدا: 8-18

محافظة العريش

اليوم :16-5

غدا :18-4

محافظة شرم الشيخ

اليوم :19-12

غدا : 21-12

محافظة الغردقة

اليوم : 20-11

غدا : 12-19

محافظة المنيا

اليوم :20-5

غدا : 20-3

محافظة أسيوط

اليوم :20-5

غدا : 20-3

محافظة الأقصر

اليوم : 23-6

غدا :24-6

محافظة أسوان

اليوم 24-8