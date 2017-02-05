حزب الفريق أحمد شفيق يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

قام حزب الحرية الوطنية مؤخرا بنفي ما قد تردد خلال الفترة الماضية حول قيام أحمد شفيق بعقد لقاء مع رئيس الحزب في مقر الاقامة الخاص به في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية ، و قد ترددت الشائعات حول هذا اللقاء و قيل بأن اللقاء قد حدث يشأن الاستعداد لترشح أحمد شفيق من أجل خوض الانتخابات القادمة لخاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة و التي سيتم عقدها خلال النصف الأول من العام القادم ، عام 2018 ، هذا حيث وصف حزب الحرية الوطنيه تلك الشائعات و التي قد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الاخبارية بأنها أفلام هابطة و ترهات لا أساس له من الصحة .

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هذا كما قام حزب الحرية بالتأكيد و ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص به علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بنفي جميع الاشاعات التي قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود أيه اتصال بين كل من أحمد شفق و كذلك حزب الحرية و كذلك الجمعية الوطنيه للتغيير و كذلك مجموعة من القيادات السياسية ،و ذلك من أجل القيام بدعمه خلال الفترة القادمة و هي فترة ترشحه لرئاسه الجمهورية ، فقد أكد الحزب من خلال الصفحه الرسمية الخاصة به علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بأن كل هذا لا تتعدي كونها ترهات و اشاعات لا أساس لها من الصحه .

هذا و قد قام الحزب كذلك بالتأكيد علي أن جميع ما تم تداولة من اشاعات حول اجتماع أحمد شفيق مع الرءساء للأحزاب و كذلك القيادات السياسية و عرضة للوزارة علي هذا و ذاك في الحكومة الجديدة و التي قال بأنه سيقوم بتشكيلها بعد نجاحه بالانتخابات الخاصة برئاسة الجمهورية لا تتعدي كونها اشاعات لا أساس لها من الصحة كما أنها لا تتفق و لا بأي شكل من الأشكال مع العقل أو المنطق .

هذا بلاضافة الي أن الحزب قد علق في النهاية قائلا بأن مسألة ترشح أحمد شفق لرئاسة الجمهورية في عام 2018 ، و كذلك مسأله نجاحه في الانتخابات و الدعم الي أخره هو شئ سابق لأوانه و قفز علي الأحداث ، هذا و أنه قد قام بالاعلان عن موقفه من قبل من خلال تغريدات خاصة به علي موقع تويتر .