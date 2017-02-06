لقاء مع نجم مصر الجوكر احمد فتحي قبل مباراة مصر والكاميرون

تألق الجوكر المصري في بطولة امم افريقيا المقامه حاليا بالجابون ,واثبت انه يستحق بالفعل لقب الجوكر وانه رجل المهام الصعبه ,ففى الوقت الذي اصيب فيه عبد الشافي ظهير ايسر منتخب الفراعنه ,قاد فتحي الجانب الايسر بكفاءة ,وعندما اصيب النني لاعب وسط الملعب أدي فتحي دوره بنفس الكفاءه والشجاعه ,ليصبح حديث مصر هذه الايام ويسعد قلوب الملايين التى عشقته واعتبرته فارس من فرسان المنتخب وعامل رئيسي من عوامل نجاح الفريق ووصوله لنهائي البطولة.

وفيما يلى بعض من تصريحات اللاعب الجوكر

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أكد فتحي أن مباراة الكاميرون لن تقل صعوبه عن اى مباراة نهائي بطولة ,وأنه لا يعترف الا بالمجهود حتى وان كانت كفة المنتخب المصري اميل عن الكاميرونى حيث انه تفوق في عدد مباريات هامه على منتخب الكاميرون,ولكن فتحي يرى أن الكاميرون فريق قوي جدا واثبت نفسه خصوصا فى اخر مباراه امام منتخب غانا العنيد,واثبت عن استحقاق انه فريق منظم تكتيكيا وفنيا جدا ,ولكنه يتمنى أيضا الفوز بالكأس جدا حتى يتوج باللقب الرابع فى مسيرته مع المنتخب .وعن سؤاله عن أكثر مركز يحب اللعب فيه ,فصرح فتحي أنه تحت أمر المدرب ايا كانت أوامره ,فهو يمتلك نظرة ورأى يجب أن يحترم ,وقال فتحي :أنا لعبت في كذا مكان والحمدلله ربنا دائما ما يوفقني في المركز الذي أوضع فيه مثل ظهير ايسر او ايمن او خط وسط او حتى مساك كما وضعنى حسن شحاته فى 2006 ,وانا بطبيعة الحال لاعب وسط ملعب.

وأكد فتحي أن مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو كانت الأصعب في البطوله ,حيث عاني المنتخب من نقص عددي كبير وعانى اللاعبون من الارهاق الزائد نتيجة ضغط المباريات وكان منتخب بوركينا فاسو يملك معظم الماتش ولديهم قوة بدنيه كبيرة ولكننا صمدنا وكنت اشعر ان المباراه لو انتهت بضربات ترجيح سوف نفوز لاننا تعبنا جدا.

ويري الجوكر فتحي أن موعد اختيار مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 10 فبراير اختيار غير جيد لانه بعد بطولة الامم بفتره قصيره كما انه يضحك كثيرا عندما يتمنى التوفيق لرفاقه من نادي الزمالك في المنتخب ولكنه لن يتمنى التوفيق في مباراة السوبر.وقال فتحي عند ساله عن الفرق بين الجيل الحالي للمنتخب وجيل حسن شحاته أن كل جيل له مميزات ونقاط قوي ورغم الاختلاف بينهما الا انهما يتشابهان في حب البلج والرغبة فى اسعاد الجماهير.