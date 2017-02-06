هزيمة منتخب مصر على يد الجانب الايمن المصري أمام منتخب الكاميرون والحضري يبكي

اقيمت اليوم مباراة نهائي بطولة كأس الامم الافريقية المقامة فى الجابون في تمام الساعه التاسعه ,وانتهت منذ لحظات بخسارة منتخب الفراعنه على يد منتخب الأسود غير المروضة ,لترتد لعنة الفراعنه على الفراعنه وتزأر الأسود معلنة فوزها بالمعركة .المنتخب المصري بدأ المباراة بأداء مطمن للغاية واكتسب اللاعبون الثقه حتى ان منتخب الكاميرون لم يستطع أن يعطي هجمه قوية واحيدة طوال الشوط الاول ,بينما قام الفراعنه بصناعة اكثر من هجمه خطيره على مدار الشوط ,استطاع محمد النني استغلال احداها لاحراز الهدف الاول في اول 25 دقيقة من المباراة ليعطي الثقه للاعبين.

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جاء الشوط الثاني على النقيض تماما بأداء مخيب للامال استطاع من خلاله المنتخب الكاميرونى فرض سيطرته على خط الوسط والوصول اكثر من مره لخط دفاع منتخبنا والذي اهتزت ثقته في نفسه في الشوط الثاني كثيرا ,قد يكون السبب وراء ذلك تعب وارهاق اللاعبين وبالخصوص ظهر تقصير كبير من الجانب الايمن جانب محمد المحمدي ,فقد فقد الكره ولو يقم بالضغط على الخصم لاكثر من مره حتى أن الهدف الاول جاء من جانبه في الدقيقة 59 بعدما قام المنتخب الكاميرونى بعرضية لم تحظى بضغط كاف من المحمدي ومن ثم قام نيكولاس نيكولو باحراز هدف التعادل ,ثم جاء الهدف الثاني من نفس الجانب بعدما راوغ مهاجم الأسود أبو بكر الفراعنة بطريقة غريبة وأحرز هدف الفوز في وقت ساحق في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بدأ المدير الفني هيكتور كوبر تشكيلة المباراة برأس حاربة وحيد وهو عمرو وردة الذي ادى اداءاً جيداً ولكنه لم يتمركز في مركز رأس الحاربة حتى ان معظم أوقات المباراة كان خلف صلاح وعبد الله السعيد كما أضاف كوبر للتشكيلة محمود تريزيجيه وخط وسط النني وطارق حامد وخط دفاع مكون من على جبر واحمد حجازي وظهير ايسر أحمد فتحي وظهير أيسر أحمد فتحي وظهير أيمن أحمد المحمدي.

وبهذا الفوز,يحل المنتخب المصري وصيفا للقارة السمراء بعد غياب سبعة أعوام دون اى مشاركة فى التصفيات ,ويحمل الكاميرون اللقب الخامس ويسجل أول فوز على منتخب مصر في نهائي يجمعهما ويفشل الحضري بعد كل ماقدمه من جهد في الحصول على شرف رفع كأس البطولة المحببة للمصريين.