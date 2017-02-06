لجنة الصحة بالبرلمان تسعى للوساطة بين الصيادلة ووزارة الصحة

تسعى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى الوساطة لحل الأزمة القائمة بين نقابة الصيادلة , ووزارة الصحة، حيث يسعى أعضاء اللجنة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإنهاء الأزمة , خصوصاً وأن النقابة قد أعلنت عن تنفيذ إضراب كلي فى 12 فبراير، حيث تسعى اللجنة لعقد جلسة بين نقيب الصيادلة ووزير الصحة لمناقشة الأمر, حيث صرح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة تسعى للتقريب بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة لعدم تنفيذ الإضراب الكلى ,وأضاف أبو العلا, أنه تم حل مشكلة الأدوية المرتجعة بين شركات الأدوية والصيادلة، بالإضافة لتفعيل لجنة تسعير الدواء والتي ستحدد نسبة الصيدلية والمصنع , كما أكد محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على وجود مجهوادت فردية من بعض النواب الصيادلة لإنهاء فكرة الاضراب الكلي، والوصول لحل مع الوزارة ,مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت تغيير شكل علبة الدواء والغلاف الداخلي فى المصنع ليكون عليها السعر الجديد، لئلا يسبب الارتباك للصيدلى والمريض بسبب وجود سعرين، حيث يجد المواطنين سعرين على العلبة , وأشارأبو الخير إلى وجود بعض المصانع تخزن الأدوية لتسعيرها بالسعر الجديد بهدف تحقيق أرباح , وطالب وزارة الصحة بأن تكون التسعيرة الجديدة للمواد الخام للمصانع وليست للمواد الخام قبل قرار زيادة السعر.

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عقد جلسات منفردة مع كل طرف :

كما أكد سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية, على أن اللجنة تسعى للوساطة بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة, محاولة إلغاء الإضراب الكلي الذي دعت اليه النقابة في 12 فبراير, وأضاف المشد ,إلى وجود مشاورات مع رئيس اللجنة لعقد جلسات منفردة مع كل طرف من أطراف الأزمة لعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة المشكلة وحل أزمة وجود سعرين للدواء ,مشيراً إلى غضب الصيادلة من قرارات الوزير, بشأن وجود سعرين للدواء, وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلسة تجمع الجانبان، للوصول لحل للمشكلة قبل 12 فبراير , بعد قرارات نقابة الصيادلة بعمل إضراب كلى في ذلك اليوم،و أن تلك الدعوات لن تكون فى صالح الصيادلة ولن تكون فى صالح المريض أيضًا ,كما طالبت الدكتورة مرفت موسى, عضو لجنة الشئون الصحية, بالتدخل لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر, مشيرة إلى وجود تعنت من الوزير تجاه الصيادلة، وأن المشكلة في تمسك الطرفان بمطالبهما، مشيرة إلى أهمية الحوار لحل الأزمة ,ولكنها قالت بأنها ضد الإضراب الكلي التي دعت إليه النقابة , لكنها ترى مشروعية مطالب الصيادلة فى وجود سعر واحد للدواء .