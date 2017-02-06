السبب وراء زيادة أجور موظفي البرلمان الي 500 مليون جنيه في السنه

قام أمين سر لجنه الخطة و الموازنة في مجلس النواب “عصام الفقي” بالكشف عن التشكيل الخاص بلمراجعة و التي ستتم بخصوص الحسابات التابعه لمجلس النواب ، هذا حيث انتشرت مجموعة من لشائعات خلال الفترة الماضية و التي تفيد بقيان عدد من الموظفين داخل البرلمان خلال الفترة الماضية بتقاضيرواتب بدون عمل ، هذا حيث قالت الشائعات أيضا بأن العدد الخاص بهؤلاء الموظفين و الذين يتقاضون المرتبات بدون عمل قد وصل عددهم الي 3600 موظف .

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هذا بالاضفة الي أنه د أوضح كذلك خلال التصريح الذي قام به بأن اللجنه لم تقم بالبدء في العمل الخاص بها حتي الأن ، و بالتالي فانه لم يتم كتابه اي تقارير حتي الأن تشير الي العدد الخاص بالموظفين و كذلك الرواتب التي قد حصلوا عليها بدون عمل ، هذا و قد صرح بأن الموظفين داخل المجلس يصل المرتبات الخاصة بهم الي مبلغ 500 مليون جنيها ، هذا و بالتالي فان اللجنه التي قد تم تعيينها ستقوم خلال الفترة القادمة بمناقشة هذه الرواتب و ستقوم بالبحث عن التفاصيل الخاصة بها حتي يتم التأكد من دقة تلك الشائعات .

هذا و قد صرح كذلك بأنه بعد القيام بنقل الموظفين التابعين الي مجلس الشوري الي مجلس النواب ، فان الموازنه الخاصة بالمجلس و التي كان يتقاضاها موظفي المجلس فقط أصبحت اليوم خاصة بالمجلسين ، حيث قبل انتقال مجلس الشوي كان هناك عدد موازنتين منفصلتين واحده لكل مجلس ، حيث كان هناك موازنه خاصة بمجلس الشوري و موازنه أخري خاصة بمجلس الشعب .

هذا حيث أكد أيضاخلال التصريح الذي قام به بأن الهدف الرئيس من انتشار تلك الشائعات حول المجلس هو القيام بتشويه الصورة الخاصة بالمجلس و الفاق التهم الغير صحيحه علي الاطلاق ، هذا و كان من الأفضل و بدلا من اطلاق الشائعات هو العمل علي البحث في السبب وراء الارتفاع في الأسعار و التي قد شهده السوق في الوقت الحالي و التي قد أثرت بشكل سلبي علي المواطن ، و أيضا البحث عن حلوللمشكله ارتفاع الأسعار .