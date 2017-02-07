وظائف المعلمين والمعلمات والأخصائيين لجميع التخصصات بالإمارات: فرص عمل المجلس الاعلى للتعليم بأبوظبى والتقديم على الانترنت

وظائف المعلمين والمعلمات، نستعرض معكم أحدث الوظائف الخالية والمقدمة من خلال وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات ، حيث أعلنت الوزارة عن رغبتها فى تعيين عدد من المعلمين والمعلمات فى عدد من الوظائف الخالية داخل هيكلها الوظيفى ، كما ترغب الوزارة فى شغل الأماكن الشاغرة بداخلها بجميع التخصصات المعروفة بمدارس التربية والتعليم، وذلك وفقا للإعلان الرسمى المنشور من قبل المجلس الأعلى للتعليم بابوظبى ، وقد ورد فى الإعلان الرسمي أن وزارة التربية والتعليم التابعة لولة الإمارات ترغب فى تعيين كلا الجنسين فى وظائفها حيث تقبل التقديمات من كلاً من الذكور والإناث ، كما ورد أن الوزارة قد فتحت باب التقديم للوظائف المعلن عنها عن طريق الإنترنت تسهيلاً على السادة المتقدمين فى الوظائف الخالية من المعلمين والمعلمات والإخصائيين .

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الوظائف المطلوبة لدولة الإمارات:

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس رياض اطفال

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس لغة عربية

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس تربية اسلامية

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس اللغة الانجليزية

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس العلوم العامة

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس مواد اجتماعية

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس الرياضيات

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس فروع المواد العلمية وهي كلاً من مادة الفيزياء ، ومادة الكيمياء ، ومادة الأحياء .

مطلوب للتعين أخصائى نفسى كما ورد بالإعلان أنه مطلوب تعيين اخصائى اجتماعى بالإضافة إلى أن دولة الإمارات يرغبون فى تعيين من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لوظيفة التربية الخاصة

مطلوب معلمين ومعلمات لتدريس تربية فنية ، ومطلوب للتعيين مدرسين تربية موسيقية ، ومعلمين ومعلمات تربية رياضية

طريقة التقديم لوظائف الإمارات:

ورد بالإعلان أن الوظائف الخالية بدولة الإمارات متاحة لجميع الدول بشتى الجنسيات ، ولكن يشترط فى السادة المتقدمين لحد الوظائف المقدمة أن يكون لدية اقامة سارية بدولة الإمارات كما يجب الإلتزام بجميع الشروط المطلوبة سواء كان المتقدم من دولة الإمارات أو من خارجها، ويمكن لمن يرغب فى التقديم لأحد الوظائف الخالية المعلن عنها التقديم حاليًا على الإنترنت على اللينك التالى:

https://aderp.abudhabi.ae/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_VIS_HOME_NEW_JOBS&_ti=1947401954&oapc=2&oas=IufpyLx1sg1B0QzSRiUfSg .