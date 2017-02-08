وظائف شاغرة في التعداد السكاني في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توفيى عدد من فرص العمل للشباب وعددها حوالى خمسة آلاف وظيفة، وذلك للحاجة إليهم في العمل الميداني الخاص بالتعداد السكاني الخاص بالعام 2017، والذي من المقرر أن يجري هذه الأيام، ويتم التعداد السكاني في جمهورية مصر العربية من خلال جمع بيانات الأسر في الأماكن القريبة من محل الإقامة الخاص بالذين يرغبون في التقدم للوظيفة في المحافظات المختلفة، والتي خص جهاز التعبئة العامة والإحصاء طلبه لوظائف بها، وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد من محافظات الجمهورية بها نقص في عدد الموظفين في التعداد السكاني، وذلك في بيان أصدره الجهاز اليوم، والمحافظات هي: محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة القليوبية، كما حدد الجهاز المواعيد التي يتم التقدم فيها للوظائف الشاغرة، وهي الفترة من يوم 5 من شهر فبراير الجاري، وذلك حتى يوم 19 من شهر مارس الجاري، وتشمل هذه الفترة التدريب ومن ثم العمل الفعلي الميداني.

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الشروط الواجب توافرها في المتقدمين في وظائف التعداد السكاني:

كما وضح البيان الذي أصدره الجهاز الشروط التي يجب أن تتوفر في من يرغب أن يتقدم لهذه الوظائف الشاغرة وهي: أن يكون المتقدم يجيد التعامل مع الحاسب الآلي إجادة تامة، كما أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو مؤهل متوسط على أقل تقدير، كما يشترط ألا يزيد السن الخاص بالمتقدم للوظيفة عن خمسون عاما وذلك بسبب الصعوبة الخاصة بالعمل الميداني، وتم تحديد المكافآت التي سوف يتم صرفها لمن سيقع عليه الإختيار في الوظيفة وهي ثلاثة آلاف جنبه مصري فقط شاملة المبلغ الذي سيتم خصمه للضرائب، ويستمر العمل الميداني في التعداد السكاني لجمهورية مصر العربية لمدة خمس وأربعون يوما فقط.

مواعيد التقديم في وظائف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

وأوضح البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن من يرغب في التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها عليه التوجه إلى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعنوانه هو: شارع امتداد رمسيس جوار المحطة الدولية، وتقبل طلبات التقدم للوظيفة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، وذلك من الفترة من يوم 11 وحتى يوم 20 من شهر فبراير الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

الأوراق المطلوبة من الأشخاص الراغبين في التقديم لوظائف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي مستندات شخصية تتضمن صورة شخصية حديثة،،ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي، ويتم عمل إختبار للمتقدمين للوظيفة في نفس يوم تقديم الأوراق وطلب التقدم للوظيفة، وأوضح البيان الصادر من المركز أن التقديم للوظيفة والإختبارات تتم في المركز بشكل مجاني دون دفع أي رسوم خاصة.