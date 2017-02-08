وظائف بنك مصر: وظائف خالية لخريجي الجامعات المصرية والتقديم حتى 14 فبراير 2017

وظائف بنك مصر، يقدم بنك مصر أحدث الأماكن الشاغرة داخل مؤسسته المالية، حيث ورد بالإعلان الرسمي الصادر من بنك مصر أنه يرغب فى شغل الوظائف الخالية داخل مؤسسته، حيث أشترط فى السادة المتقدمين لأحد الوظائف المعلن عنها أن تنطبق عليهم الشروط اللازمة للوظيفة، وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد أحد أشهر البنوك التى تعمل على الأراضي المصرية وأقدمها ايضًا ، وقد ورد على صفحة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك مصر أحدث الوظائف الخالية داخل البنك ، حيث يشترط أن يكون المتقدمين للوظيفة من حملة الشهادات العليا وخريجي أحد الجامعات المصرية ، وقد ورد فى الإعلان الرسمي الصادر من بنك مصر والذي قد أعلن على الموقع الرسمي الخاص بالبنك على الإنترنت، أن بنك مصر يعلن رسميًا عن حاجته إلى تعيين من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة كما ورد الإعلان المنشور فى وظيفة مسئول تمويل عقاري ، حيث جاء فى الإعلان أنه من سيقبل فى هذه الوظيفة وتنطبق عليه جميع الشروط سوف يتم تعيينه فى محافظة القاهرة الكبرى.

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الشروط المطلوبة بوظائف بنك مصر:

يشترط فى المتقدم لأحد الوظائف المعلن عنها على الموقع الرسمي لبنك مصر ، أن يكون قد سبق له وأن حصل على مؤهل بكالوريوس لكلية تجارة من أحد الجامعات المصرية أو قد حصل على ما يعادلها. يشترط فى المتقدم أن يكون يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة ، حيث يجب أن يكون يجيدها تحدثا وكتابة. يشترط فى المتقدم أن يكون ذو خبرة ، حيث تحدد بالإعلان أن سنوات خبرة المتقدم يجب أن تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات ، وذلك فى نفس مجال العمل. يشترط فى المتقدم أن يجيد العمل على البرامج الإلكترونية التالية:” Microsoft office ( word – excel – PowerPoint – access – outlook “. ورد فى إعلان البنك أنه يجب أن يكون المتقدم لديه بعض المهارات الضرورية ، حيث مهارات الإتصال الكتابي والشفهي، كما يجب أن يكون لديه مهارات العرض والتقديم. يشترط فى المتقدم لوظائف بنك مصر أن يكون المتقدم مقيم حاليًا داخل أحد محافظات القاهرة الكبرى ، حيث يجب أن يتم تاكيد ذلك عن طريق الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

طريقة التقديم بوظائف بنك مصر 2017:

على من يرغب فى التقديم فى وظائف بنك مصر ، يرجي منه التقديم بشكل رسمي وببيانات صحيحه على اللينك التالى: http://www.banquemisr.com/ar/Career/vacancydetails?JobRef=Mortgage%20Officer%2001 ، حيث يمكن للسادة الراغبين الدخول على اللينك ومعرفة باقى التفاصيل المتعلقة بالوظيفة ، كما ورد أن التقديم على وظائف بنك مصر 2017 المعلن عنها على الموقع الرسمي للبنك ، سوف تستمر حتى يوم 14 فبراير 2017.