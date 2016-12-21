إعلان عن وظائف خالية توفرها وزارة القوى العاملة والهجرة

حرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات لمتابعينا، لذلك نسعى دائماً لنشر جميع الفرص المتاحة للعمل بوظائف خالية متوفرة، حتى يتمكن متابعينا من الإستفاة الكاملة بموقعنا سواء على مستوى القراءة والمعلومات أو العمل، حيث أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016، عن توفر عدد 150 وظيفة شاغرة لكل من الذكور والإناث للعمل كممثلين خدمة عملاء وذلك بمرتبات تصل إلى 1200 جنيه مصري شهريا، وتستمر المديرية في تلقي طلبات التوظيف من اليوم الثلاثاء ولمدة 10 أيام قادمة في المقر الخاص بها، وأكد وزير القوى العاملة والهجرة، ” محمد سعفان “، على حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب وذلك للمساهمة في التقليل من أزمة البطالة والتي انتشرت بصورة كبيرة في مصر.

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شروط الإلتحاق بالوظيفة:

وأوضح الوزير ” محمد سعفان” الشروط اللازمة للإلتحاق بالوظيفة المتمثلة في “ممثل خدمة عملاء”، في الشركة المصرية لإدارة مراكز النداء الآلي والموجودة بمحافظة القاهرة، وهذه الشروط هي :

1- مؤهل عالي “لا يُشترط تخصص معين”.

2- السن من 21 سنة للذكور والإناث “لا يُشترط الخبرة”.

وعلى من يرغب في الحصول على هذه الوظائف أن يقدم سيرته الذاتية مرفقة بعدد من المستندات وهي: ” أصل المؤهل الدراسي وصورة منه ومن السيرة الذاتية للمتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد بالنسبة للمتقدمين الذكور “.

مكان وموعد تقديم الطلبات:

كما أضاف سعفان في تصريحاته، أن طلبات الراغبين في العمل سوف يتم تقديمها بشكل مباشر وشخصي إلى مدير منطقة القوى العاملة والتي تقع شرق مدينة نصر، وعنوانها بالكامل: ” 16 عمارات الشركة السعودية – النزهة – أمام دار الدفاع الجوي “، على أن يبدأ ذلك من اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2016 على أن تستمر مديرية القوى العاملة في تلقي طلبات التوظيف لمدة 10 أيام, حيث يبدأ تلقي الطلبات خلال اليوم من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً, كما تم التنويه على ضرورة تقديم السيرة الذاتية وباقي الأوراق المطلوبة, وأكد سيادة الوزير أنه لن يتم قبول أي طلبات غير كاملة ومستوفاه للشروط التي تم ذكرها في الإعلان.