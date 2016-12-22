وظائف خالية في الكويت اليوم الخميس 22-12-2016 وطريقة التقديم

فى اطار متابعتنا الدائمة لكل ما هو جديد فى عالم الوظائف الخالية، نقدم لكم أحدث العروض المقدمة من دولة الكويت اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016، حيث تم الإعلان مؤخرًا فى الكويت عن رغبة أصحاب الأعمال الخاصة بتعيين عدد من الأفراد بشرط أن تنطبق علي المتقدمين الشروط اللازمة لكل وظيفة، وقد تم نشر تلك الإعلانات فى بعض الصحف والجرائد العربية ، ونقدم لكم تفاصيل تلك الإعلانات المختلفة وما نشرته الصحف بخصوص وظائف الكويت ، وطريقة التواصل بشكل مباشر مع أصحاب تلك الإعلانات، وجدير بالذكر أن إعلانات الكويت اليوم تناسب عدد كبير من خريجي وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالإضافة إلى الأفراد الذين لا يحملون مؤهلات ايضًا وأصحاب الحرف والصناعات الأخري.

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وظائف خالية في المطاعم:

فقد تم الإعلان عن وجود بعض الوظائف الخالية داخل أحد المطاعم بالكويت ، حيث مطلوب عدد “2” معلم تحضير ، وذلك من أجل شغل وظيفتين بالمطعم ، وعلى من يرغب فى التعيين يتم التواصل عبر رقم الهاتف: 50648433.

شركة مطاعم ووجبات سريعة:

جاء فى الإعلان المنشور من قبل شركة مطاعم ووجبات سريعة ، أنه مطلوب للتعيين على الفور سائقين سيارات ، وذلك من أجل العمل فى مجال خدمة التوصيل للمنازل ، حيث سوف يتم العمل دوام كامل إقامة مادة 18 قابلة للتحويل، للتواصل عبر رقم الهاتف التالي: 52226297.

وظائف فى شركة تجارة عامة ومقاولات:

تم الإعلان من قبل شركة تجارة عامة ومقاولات، أنها ترغب فى تعيين موظفين لديها فى عدد من الوظائف الخالية لإستكمال هيكلها الوظيفى، حيث ورد فى الإعلان أن شركة تجارة عامة ومقاولات قد وضحت لمن يريد الإنضمام إليه عليه التواصل معها عبر رقم الهاتف 97656777، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]